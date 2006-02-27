جايگاه ادبيات داستاني در حوزه دفاع مقدس متزلزل است / علم فرهنگ و هنر پايداري را دولتمردان بر دوش بگيرند

اين شاعر و نويسنده معاصر ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : نويسندگان و شعراي حوزه ادبيات دفاع مقدس بايد حمايت شوند تا آثاري ماندگار در اين حوزه آفريده شود ، واقعا چه اشكالي دارد كه اثر داستاني يك نويسنده به تعداد ديگران توسط مديران كلان فرهنگ وكشور خريداري شود و از يك سو در اختيار مخاطب عام جامعه قرار گيرد و سوي ديگر نفع مشخصي از نتيجه اين توليد فرهنگ به صاحب اثرنيز برسد .

ميركمال الدين هاشم زاده ياد آور شد : جا دارد اشاره اي كوتاه به بيانات مقام معظم رهبري در يكي از جلسات با نويسندگان حوزه ادبيات دفاع مقدس داشته باشم ، كه فرمودند : " بايد در كشور لااقل 100 رمان جنگ منتشر شود كه از اين 100 رمان ، 10 رمان جايگاه و معروفيت كشوري و لااقل يكي از آنها شهرت جهاني و بين المللي پيدا كند " .



معتقدم كه مديران و متوليان فرهنگ و هنري در كشور اعم از وزارت ارشاد ، حوزه هنري ، بنياد شهيد ، بنياد حفظ آثارو نشر ارزشهاي دفاع مقدس و صدا و سيما بايد دست به دست هم دهند و در يك عزم ملي به توليد آثاري از اين دست و معرفي آن بپردازند.

هاشم زاده ادامه داد : دغدغه اصلي نويسندگان در اين حوزه عدم رويكرد مناسب مخاطب به اين حوزه است ، البته حوزه اي از ادبيات كه به نوعي تاريخ ملي ايران مرز پر گهر را در خود دارد ، بايد يك عنصر حمايتي و پشتيباني را در اين عرصه به مجموعه ي نويسندگان، شاعران و توليد كنندگان آثار ادبي هنري دفاع مقدس تزريق كرد.

اين نويسنده به مهر ، خاطر نشان كرد : ما بايد تا مي توانيم اثر توليد كنيم و آنها را با يك نظام توزيع مناسب در اختيار مخاطب قرار دهيم من از اين مجال استفاده مي كنم و به شهردار تهرانپيشنهاد مي كنم كه در طول مسيرهاي اتوبوسي و به تعداد ايستگاه هاي اتوبوس در شهر تهران ، ايستگاه هاي عرضه آثار ادبي هنري در حوزه پايداري و دفاع مقدس داير شود .



وي ادامه داد : من درعرصه سينماي دفاع مقدس هم قائل به همين تئوري و رويكرد هستم ومعاونت سينمايي ارشاد بايد تا جايي كه امكان دارد از توليدات سينمايي دفاع مقدس حمايت و پشتيباني كند .



هاشم زاده در ادامه اين مطلب افزود : بي ترديد اين رويكرد در عمل به سامان نخواهد رسيد مگر آن كه يك ساختار حمايتي مشخص پي ريزي شود كه مشخصا به مقوله فرهنگ و ادب پايداري و دفاع مقدس و صرف هزينه براي تامين هنرمنداني كه در اين عرصه قدم مي نهند و قلم مي زنند بپردازد.

هاشم زاده در ادامه گفت : مي خواهم صحبتي بي پرده هم با رئيس جمهوري داشته باشم ، آيا ارزش فرهنگ و هنر پايداري از درختكاري و يا منابع طبيعي در كشور ما كمتر است كه در سال هفته اي به اين امر اختصاص دارد؟ البته بي ترديد ترويج فرهنگ درختكاري و توجه به مقوله اي چون منابع طبيعي كه برخاسته از پيشينه فرهنگ ماست امري درخور توجه و اثر گذاري است و تا سالها اثر آن باقي مي ماند .







وي ادامه داد : اما آيا بسط و نشر آثار و محصولات و آفرينش هاي فرهنگي هنري پايداري و دفاع مقدس ارزش كمتر از آن دارد كه چه بسا بيشتر است. به اعتقاد من وقت آن رسيده كه قدري جدي تر به اين مقوله پرداخت و براي آن فكر كرد. آيا تابه حال از خود پرسيده ايم كه اگر امروز آويني ها در جمع ما بود چقدر از اين عملكرد راضي بودند. بياييد لااقل رهروان قابلي براي اين شهيدان باشيم . به اعتقاد من بايد علم فرهنگ و هنر پايداري را بايد دولتمردان ما بر دوش بگيرند و بي ترديد همه نويسندگان، شاعران، هنرمندان اين عرصه برگرد آن جمع خواهند شد.

وي كه به تازگي كتاب " راز شقايق " را در حوزه ادبيات داستاني جنگ منتشر كرده است ، اضافه كرد : آيا وقت آن نرسيده است كه لااقل روزي را به طور خاص به اين مقوله اختصاص دهيم و در تقويم شمسي كشور با عنوان روز فرهنگ و هنر و ادب پايداري تعيين و معرفي كنيم ؟! شايد به اين واسطه گامي موثر در عرصه ارج نهادن به نشر و بسط فرهنگ پايداري مردم دلاور پرور اين سرزمين و انتشار آثار فرهنگي هنري ادبي در حوزه پايداري و دفاع مقدس برداريم .



كمال الدين هاشم زاده در پايان گفتگو با مهر ، گفت : بايد ساختاري پژوهشي درقالب پژوهشگاه يا مركز پژوهشي و تحقيقاتي شكل بگيرد و پژوهشگران، نويسندگان، شاعران، دانشگاهيان و اساتيد اين عرصه گرد هم آيند و چند سالي را به پژوهش در راه شناخت و بررسي شاخصه ها و مشتركات زبان روز با زبان دوران تاريخي دفاع مقدس بپردازند تا به يك زبان مشخص در حوزه فرهنگ دفاع مقدس برسيم .