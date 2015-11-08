وساطت پليس اختلاف ۸ ساله در لرستان را پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ هدایت الله حسنوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت:درپی چندین مرحله درگیری منجر به جرح بین دو طایفه عشایرنشین، موضوع بصورت ویژه در دستوركار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در بررسی همه جانبه مشخص شد درگیری و نزاع بین دو طایفه عشایر نشین به هنگام كوچ پاییزه و بهاره در شهرستان های دورود، دزفول و روستاهای تابعه، به دلیل اختلافات ملكی رخ داده است.

این مقام انتظامی خاطر نشان كرد: این فرماندهی پس از هماهنگی مقام قضایی و با دعوت از بزرگان طوایف درگیر و همچنین معتمدان محلی، طی برگزاری جلسات مشترک، عواقب و تبعات قانونی ناشی از ادامه درگیری ها را به آنان گوشزد کرده وخواستار رفع آن از طریق قانونی و جبران خسارات طرفین درگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود بیان کرد: تلاش و وساطت پلیس شهرستان بین طوایف عشایر نشین با رویكرد جامعه محوری، پس از گذشت ۸ سال منجر به صلح و سازش شد.

وی با بیان این كه تامین امنیت مطلوب و شایسته از اهداف مهم پلیس است، گفت: احیاء سنت های ملی و مذهبی، تعامل و مشاركت و همكاری با پلیس نقش بسزایی در كاهش جرائم و ارتقا امنیت خواهند داشت.

سرهنگ حسنوند افزود: درگیری و نزاع ۸ ساله موجبات سلب آسایش و امنیت عمومی، ایراد خسارات جانی و مالی به طرفین را فراهم کرده بود.