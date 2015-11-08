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۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۵

شهردار جوادآباد خبر داد:

وعده وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل آنتن اتصالی جوادآباد

وعده وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل آنتن اتصالی جوادآباد

ورامین-شهردار جوادآباد از قول وزیر راه و شهرسازی برای سرعت بخشیده شدن به آنتن اتصالی جوادآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کچویی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار خود با وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آنتن اتصالی جوادآباد یکی از پروژه های مهم این منطقه است.

شهردار جوادآباد افزود: تکمیل و راه اندازی این پروژه می تواند نقش مهمی را در رشد و شکوفایی هر چه بیشتر جوادآباد ایفا کند.

وی ادامه داد: در دیدار با وزیر راه و شهرسازی مشکلات و موانع موجود بر سر راه سرعت بخشیدن این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزیر راه برای ساخت و تکمیل آنتن اتصالی جوادآباد قول مساعد داد.

کچویی اضافه کرد: آنتن اتصالی شمالی شهر جوادآباد، اتوبان قم-گرمسار را به شهر تهران متصل می کند و به طول هفت کیلومتر اجرا خواهد شد که تاکنون این پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 2960722

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