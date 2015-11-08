وعده وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل آنتن اتصالی جوادآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کچویی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار خود با وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آنتن اتصالی جوادآباد یکی از پروژه های مهم این منطقه است.

شهردار جوادآباد افزود: تکمیل و راه اندازی این پروژه می تواند نقش مهمی را در رشد و شکوفایی هر چه بیشتر جوادآباد ایفا کند.

وی ادامه داد: در دیدار با وزیر راه و شهرسازی مشکلات و موانع موجود بر سر راه سرعت بخشیدن این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزیر راه برای ساخت و تکمیل آنتن اتصالی جوادآباد قول مساعد داد.

کچویی اضافه کرد: آنتن اتصالی شمالی شهر جوادآباد، اتوبان قم-گرمسار را به شهر تهران متصل می کند و به طول هفت کیلومتر اجرا خواهد شد که تاکنون این پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.