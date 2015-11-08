آخرین جزئیات قتل عام خونین نظرآباد/خودزنی قاتل به قصد خودکشی

محمد قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: این فاجعه روز ۱۵ آبان در ساعات اولیه صبح به وقوع پیوست.

وی در ادامه گفت: قاتل پدری است که سال ها اعتیاد به شیشه و تریاک داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد گفت: مقتولان این حادثه دختر، پسر و همسر قاتل هستند که با ضربات چوب و چاقو کشته شده اند.

قیومی در ادامه در پاسخ به این پرسش که انگیزه قتل اعلام شده است یا خیر، گفت: قاتل انگیزه قتل را طلاق دخترش اعلام کرده که همین امر منجر به حرف و حدیث در محل زندگی اشان شده است.

قیومی با تاکید بر اینکه این پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظرآباد در حال رسیدگی است، گفت: قاتل پس از قتل اقدام به خودزنی به قصد خودکشی کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شرستان نظرآباد در پایان بیان کرد: قاتل ضربات جدی را به خود وارد کرده و در حال حاضر در بیمارستان شهد مدنی شهرستان کرج تحت مراقبت است.