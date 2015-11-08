انتقاد از عدم رعایت مقررات ساختمانی توسط برخی ادارات فیروزکوه

کرمعلی باطبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیروزکوه را با مشکلاتش از گذشته تا حال می شناسند، مشکلاتی خودساخته که هنوز هم لاینحل مانده و شهر و مردم درگیر آن هستند.

عضو شورای شهر فیروزکوه افزود: اداره امور مالیاتی همچنان براساس قیمت منطقه ای خود بدون توجه به مصوبات و صورت جلسات تنظیمی، مالیات و ارزش افزوده خود را دریافت می کند.

باطبی افزود: اعضای شورای شهر برای خرید امتیاز آب از شرکت آب و فاضلاب حداقل ۵۰ ساعت نشست و کار کارشناسی با کارشناسان شرکت آب و فاضلاب داشته اند و قیمت آب بهای مصرفی و امتیاز را تصویب تا حق مردم تضییع نشود.

وی ادامه داد: با کمال تاسف این مصوبه در جلسه مورخه ۲۵ خرداد کمیته انطباق فرمانداری رد و مقرر می شود، در سال جاری هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشند اما اداره آب و فاضلاب فیروزکوه، امتیاز کنتور ۹۰۰ هزارتومانی سال قبل را به دومیلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند.

عضو شورای اسلامی شهر فیروزکوه ادامه داد: از دوره دوم شورای اسلامی شهر، تصمیم بر آن شد که شهر فیروزکوه از تک خیابانی رهایی یابد اما به دلیل برخی اتفاقات، بعد از ۱۲ سال این پروژه تحقق نیافته است اما امید داریم با تغییرات مدیریتی کنونی در برخی نهادها و ارگان ها این معضل شهر نیز حل شود.

باطبی عنوان کرد: مردم برای احداث حتی یک متر بنا، باید پروانه داشته و عوارض پرداخت کنند اما برخی از ادارات بدون در نظر گرفتن مقررات ساخت و ساز و تادیه عوارض شهرداری، بدون مجوز احداث بنا کرده که این امر بر کسی پوشیده نیست.