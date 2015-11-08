نواقص سیستم امنیتی فرودگاه شرم الشیخ مصر به روایت آسوشیتدپرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، سیستم امنیتی و حفاظتی مسافران در فرودگاه شرم الشیخ مصر نواقص زیادی دارد.

بر اساس این گزارش، دستگاه اسکنر جهت بررسی وسایل مسافران در این فرودگاه کار نمی کند و علاوه بر این، ماموران فرودگاه در بازرسی دقیق مسافران قبل از بلند شدن هواپیما کوتاهی می کنند.

به گفته کارکنان فرودگاه که نخواستند نامشان فاش شود، مسئولان فرودگاه بارها نسبت به درخواست این کارمندان مبنی بر تغییر دستگاه اسکن بی توجهی کرده اند.

یکی از افرادی که در زمینه امنیت هوایی مصر کار می کند از وجود فساد بین نیروهای پلیس بازرسی مسافران و دریافت رشوه خبر داد و گفت: دقیقا یادم نیست، ولی بارها اتفاق افتاده که چمدانهایی حاوی مواد مخدر و سلاح پس از آنکه صاحبان آنها توانسته بودند با پرداخت 10 یورو رشوه از بازرسی عبور کنند، کشف می شد.

در این رابطه نیز یکی از کارکنان گفته است که برخی مواقع دستگاه اسکن به دلیل سهمیه بندی برق خاموش می شود و تنها در هنگام بازرسی کارشناسان بین المللی به شکل دوره ای از آن استفاده می شود.

بر اساس گزارش، افزون براین نواقص فرودگاه، مسئولان فرودگاه در رعایت استانداردهای امنیتی جدی نیستند و کارکنان این فرودگاه دوست ندارند همکاران خود را بازرسی کرده و نسبت به صداقت و تعهد آنها مشکوک شوند.

علاوه بر این، ماموران نگهبانی به رانندگان موظف به انتقال وسایل و بار مسافران به هواپیماها اعتماد دارند و آن ها را به چهره می شناسند؛ برای همین در بسیاری از مواقع، بدون بازرسی، اجازه ورود به آن ها می دهند.

گفتنی است هفته پیش یک هواپیما مسافربری روسی با 224 سرنشین که از فرودگاه شرم الشیخ برخواسته بود، به دلایلی که هنوز نامعلوم است در منطقه سینای مصر سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند.

پس از این حادثه، حرف و حدیث های زیادی در چرایی سقوط این هواپیما گفته شد و داعش طی بیانیه ای مدعی شد که این گروه هواپیمار را ساقط کرده و مسئولیت آن را برعهده گرفت که روسیه آن را تکذیب کرد. دولت مصر علت سانحه را نقص فنی دانست و دولت انگلیس اعلام کرد که امکان دارد هواپیمای روسی بر اثر انفجار سقوط کرده باشد.

به دنبال این حادثه، روسیه با موافقت پوتین، پروازهای خود به مصر را به حالت تعلیق درآورد و شماری از کشورها و شرکت های هواپیمایی نیز یا پروازهای خود به مصر را تعلیق کردند و یا مسیرهای هوایی خود را تغییر دادند.