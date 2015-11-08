به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای عالی ورزش کرج با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار کرج، رییس اداره ورزش و جوانان کرج و جمعی از مسئولان و نمایندگان ادارات مرتبط با ورزش ظهر امروز یکشنبه، در محل سالن اجتماعات اداره ورزش وجوانان کرج برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی چون توسعه ورزش همگانی، تجلیل از قهرمانان شهرستان کرج، نحوه حمایت شرکت های تولیدی و خدماتی از تیم های ورزشی کرج و فعال سازی ورزش در ادارات به عنوان دستور جلسه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

رییس اداره ورزش و جوانان کرج با بیان اینکه کلانشهر کرج از حیث سرانه فضاهای ورزشی یکی از فقیرترین شهرهای کشور محسوب می شود گفت: در حالی که متوسط سرانه ورزشی کشور یک متر مربع است اما این میزان در کرج ۳۸ سانتی متر است و برای جبران این عقب ماندگی احداث ده ها فضای ورزشی نیاز است.

هوشنگ افشاری افزود: با همه این کمبودها اما شهرستان کرج با ثبت ۱۳۰ هزار ورزشکار سازمان یافته رتبه اول کشور را دارد و این نشان از عیار بالای ورزش کرج دارد.

وی با اشاره به اینکه ساختار اداری دیده شده برای این کلانشهر به مانند شهرهای کوچکی چون طالقان است گفت: اداره ورزش کرج در حال حاضر با ۹ کارمند فعالیت می کند و ما به ناچار مسئولیت های مختلفی را به هر فرد داده ایم تا کارها بر زمین نماند.

هدایت باشگاه های خصوص برای اخذ مجوز

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج ساماندهی باشگاه های خصوصی و سوق دادن آن به سمت اخذ مجوز را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: در این بخش نزدیک به ۲۵۰ باشگاه مجوز گرفته اند و ۱۲۰ باشگاه دیگر در حال طی فرایند اداری هستند.

افشاری تشکیل ۲۵ هیئت ورزشی در تعامل با هیئت های ورزشی استان را دیگر دستاورد ورزش شهرستان در سال جاری برشمرد و گفت: کرج به نسب گذشته از رونق بیشتری در ورزش برخوردار شده است و می تواند در سایه همکاری ارگان های مختلف پویایی بیشتری داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار کرج هم در این نشست با بیان اینکه بسیاری از مشکلات امروز اداری ما به دلیل بدون برنامه کار کردن است گفت: باید هدفگذاری در کارها را سرلوحه کارمان قرار دهیم و به گونه ای عمل کنیم که در یک بازه زمانی مشخص شاهد پیشرفت برنامه ها باشیم.

رضا عسگری افزود: معتقدم باید در کنار تدوین سند توسعه ورزش استان البرز کلانشهر کرج نیز به سمت تدوین این چشم انداز برود و کارها را در چارچوب یک نقشه راه جلو ببریم.

ایجاد یک تَشکل مردم نهاد برای حمایت از قهرمانان

وی با بیان اینکه توقع یک ورزشکار برای دیده شدن یک حق به جا و درست است گفت: حفظ شان ورزشکاران مدال آور و حمایت از آنها یک ضرورت است و باید در این مسیر یک راهکار مشخص و اصولی تدوین شود.

عسگری ایجاد یک تشکل مردم نهاد برای حمایت از قهرمانان را پیشنهاد کرد و گفت: اداره ورزش کرج بانی تشکیل این سمن شود تا از این طریق تمام کسانی که می توانند زمینه حمایت از ورزشکاران مدال آور و حل مشکلات آنها را فراهم کنند در آن عضو شوند.

وی در پایان افزود: ادارات مختلف شهرستان کرج با همگرایی و ایجاد راه کارهای عملی در کنار هم برای رونق بیشتر ورزش در میان اقشار مختلف مردم گام بردارند و ازحداقل های موجود بهترین استفاده را ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست نمایندگان ادارات مختلف مرتبط با ورزش در شهرستان کرج به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص توسعه ورزش در میان کارکنان، مشارکت در برنامه های هیئت های ورزشی کرج و روش های توسعه ورزش شهروندی پرداختند ودر خصوص دستور جلسه پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده برای اجرای بهتر کار دریافت شد.