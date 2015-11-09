به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طائی، رونق اقتصادی کشور را نیازمند ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بازار کار دانست و گفت: امروز سرمایه گذاری برای رونق اقتصادی را باید با بها دادن به دانشگاه کارآفرین پیگیری کنیم.

معاون اشتغال وزارت کار اظهارداشت: تاکنون در دانشگاه های کشور زمان فقط برای آموزش و پژوهش دیده شده و به مقوله کاربردی آن توجه نشده است. امروز دانشگاه کارآفرین را به جهتی باید سوق داد که دستگاهی موثر برای ثروت آفرینی در جامعه شود.

وی با بیان اینکه سهم اقتصاد ایران رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در برابر ۷۵ تریلیون دلار دنیا است افزود: این درآمد نشان می دهد ظرفیت جذب سرمایه در کشور ما پایین بوده که علل مختلفی دارد که از جمله می توان به مشکل در نظام یادگیری و نوآوری اشاره کرد.

طائی بر ایجاد مراکز خدمات شغلی در دانشگاه های کشور تاکید کرد و گفت: داشتن این مرکز باعث تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت کار خواستار اختصاص روزی از سال به نام کارآفرینی در دانشگاه شد و گفت: این اقدام باعث خواهد شد تا دانشجو بیشتر از گذشته با مقوله کارآفرینی آشنا شده و جایگاه خود را برای ایجاد فرصت شغلی پیدا کند.

معاون اشتغال وزارت کار درباره اینکه حمایتی برای ایجاد کارآفرینی دیده نمی شود، گفت: اکنون ۱۰ نهاد خُرد در کشور از کسانی که به دنبال کارآفرینی در رشته های مختلف هستند، متناسب با طرح ارائه شده، حمایت مالی می کنند.

وی از دانش آموختگان نیازمند به حمایت مالی خواست طرح های کارآفرینی خود را برای حمایت این نهادهای خُرد حامی کارآفرینی ارائه و از مزایای آنها استفاده کنند. برای دریافت تسهیلات بانکی تا ۵۰۰ میلیون ریال در استان ها و برای بیش از ۵۰۰ تا یک میلیارد ریال باید از طریق مرکز پیگیری شود.