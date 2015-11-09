آغاز بکار شورای هماهنگی مدیریت آب/ ۳۷ هزار قنات در ایران داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با اشاره به لزوم تغییر مدیریت آب کشور افزود: در این راستا دو برنامه مهم اجرا کرده ایم که در حال پیگیری است. یکی توجه به الزامات مدیریت به هم پیوسته آب و لزوم مشارکت بهره برداران بوده که قبلا نداشتیم.

معاون وزیر نیرو اظهارداشت: پایین بودن بهره وری آب در زمینه های مختلف، بازنگری در مدیریت منابع آب با مشارکت فراگیر مردم را می طلبد و هرجا که در این بخش از مردم فاصله گرفته ایم کارها موفق نبوده است.

میدانی ادامه داد: در همین خصوص برای نخستین بار در یکی از منابع پُرتنش کشور شورای هماهنگی مدیریت آب با مشارکت بهره برداران و مردم تشکیل دادیم و امیدواریم این تجربه را در سایر حوزه ها همچون تقسیم آب و مدیریت کیفیت آب نیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه قنات در ایران تصریح کرد: ایران در حال حاضر ۳۷ هزار قنات دارد و این پدیده همچون آثار تاریخی و شعر و ادبیات با وجود گذر زمان، همچنان زیبایی و شکوه خود را حفظ کرده است. زیبایی قنات به این دلیل است که یادآور شکوه و عظمت انسان هایی است که از زیرزمین، برکت را برای انسان ها به ارمغان آورده اند؛ برکتی که مایه حیات و پاکی و پاکیزگی است.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر بهره برداری نامناسب از آب در جهان تصریح کرد: به اعتقاد کارشناسان نحوه زندگی فعلی مردم جهان به گونه ای است که نیازمند دو کره زمین هستیم و اگر به نحوه زندگی ایران نگاه کنیم سه کره زمین نیاز داریم؛ از اینرو می توانیم با الهام گرفتن از قنات بهره برداری مناسب از آب را تعریف کنیم.

میدانی خاطرنشان کرد: همزیستی با طبیعت را باید از قنات یاد بگیریم، چون بدون آسیب رساندن و گستاخی به طبیعت و سایر سفره های زیرزمینی، برکت را برای انسان ها به روی زمین آورده است.