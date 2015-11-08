  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

گزیده صوت؛

ایرادات و انتقادات وارد بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

ایرادات و انتقادات وارد بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

دکتر طلابکی معتقد است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ایرادات و انتقاداتی همچون عدم ارتباط گیری با دین، تعارض با دین، برهان ناپذیری، فقدان شالودۀ نظری، عدم تعیین جهان‌بینی و ... وارد است.

دریافت 5 MB

در گزیده صوت پیش رو دکتر طلابکی به تبیین «ایرادات و انتقادات وارد بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» می‌پردازد. وی معتقد است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ایرادات و انتقاداتی همچون عدم ارتباط گیری با دین، تعارض با دین، برهان ناپذیری، فقدان شالودۀ نظری، عدم تعیین جهان‌بینی و ... وارد است.

صوت پیش رو بخشی از کلاس «دکتر اکبر طلابکی» با موضوع مقایسه نظام حقوق بشری اسلام و غرب است ؛ این درس‌گفتار حاصل سلسله جلسات علوم سیاسی اسلامی مى‌باشد که در دورۀ آموزشى «علم و ایمان ۱» در آذر ماه  ۱۳۹۲ برگزار شده است و به همت موسسه علمی فرهنگی سدید پس از ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى گیرد.

کد خبر 2960819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها