  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

طی مراسمی؛

مدیر حج و زیارت لرستان معرفی شد

مدیر حج و زیارت لرستان معرفی شد

خرم آباد - مدیرکل حج و زیارت لرستان در مراسمی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید حج و زیارت لرستان برگزار شد که در آن محمد خسروی به عنوان مدیر جدید این اداره کل معرفی شد.

در این مراسم رئیس سازمان حج و زیارت کشور، نماینده بعثه مقام معظم رهبری در لرستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد و کارکنان حج و زیارت استان حضور داشتند.

بنابراین گزارش در این مراسم طی حکمی از زحمات حمید الیاسی تقدیر شد و محمد خسروی به عنوان مدیر جدید حج و زیارت لرستان معرفی شد.

گفتنی است این مراسم که قرار بود ساعت ۱۰:۳۰ در محل سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار شود با تاخیر چند ساعته و پس از نماز ظهر برگزار شد که این امر موجب ترک سالن توسط بسیاری از حاضران در این مراسم شد.

کد خبر 2960826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها