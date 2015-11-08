مدیر حج و زیارت لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید حج و زیارت لرستان برگزار شد که در آن محمد خسروی به عنوان مدیر جدید این اداره کل معرفی شد.

در این مراسم رئیس سازمان حج و زیارت کشور، نماینده بعثه مقام معظم رهبری در لرستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد و کارکنان حج و زیارت استان حضور داشتند.

بنابراین گزارش در این مراسم طی حکمی از زحمات حمید الیاسی تقدیر شد و محمد خسروی به عنوان مدیر جدید حج و زیارت لرستان معرفی شد.

گفتنی است این مراسم که قرار بود ساعت ۱۰:۳۰ در محل سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار شود با تاخیر چند ساعته و پس از نماز ظهر برگزار شد که این امر موجب ترک سالن توسط بسیاری از حاضران در این مراسم شد.