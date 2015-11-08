  1. استانها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

استفاده از هنر و ادبیات راهی برای ترویج سلامت است

استفاده از هنر و ادبیات راهی برای ترویج سلامت است

شیراز – رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: یکی از بهترین راه ها برای ترویج سلامت استفاده از هنر و ادبیات است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعد از ظهر یک شنبه در نشست خبری بیان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی محیط خشکی دارند و ذاتا متفاوت از رشته های علوم انسانی هستند برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری فرصت مناسبی برای دانشجویان است تا از محیط خشک علوم پزشکی خارج شوند.

وی گفت: یکی از بهترین راه ها برای ترویج سلامت استفاده از هنر و ادبیات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: جشنواره فرهنگی هنری دانشگاه علوم پزشکی کشور فرصت مناسبی برای تلفیق هنر و سلامت است.

ایمانیه یادآور شد: هر ساله با ورود دانشجویان جدید به دانشگاه با پرسش درباره علاقه مندی های آنان تیم های مختلف در حوزه مختلف فعالیت در دانشگاه شکل می گیرد.

