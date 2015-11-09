به گزارش خبرگزاری مهر، از زمانی که نخستین زائر مضجع منور اباعبدالله الحسین(ع)، جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین از مدینه به سمت کربلا رهسپار شد تاکنون ۱۳۷۶ سال می‌گذرد. در این سال‌ها علما و اولیای الهی برای زیارت سیدالشهدا(ع) در روز اربعین اهمیت و جایگاه والایی قائل بودند و با پای پیاده از نجف اشرف به سوی کربلا رهسپار می‌شدند.

مراسم عزاداری اربعین در کربلا بزرگ‌ترین تجمع بشری است که هر ساله، باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار می‌شود و میلیون‌ها زائر با حضور پرشور خود در عراق و مسیرهای منتهی به شهر مقدس کربلا نگاه جهانیان را به خود جلب می‌کنند.

با توجه به اینکه تعداد زائران پیاده اربعین هر سال روند رو به رشدی پیدا کرده، سازمان‌ها و گروه‌های مختلفی برای خدمت‌رسانی به زائران پیاده امام حسین(ع) فعالیت دارند که ضرورت یک ساماندهی مناسب از طرف مسئولین و به‌خصوص مقام معظم رهبری حس شد که ایشان دستور تشکیل ستاد اربعین را دادند.

یکی از نکاتی که در زیارت اربعین جلب توجه می‌کند، نذوراتی است که در این ایام و در بین زائران توزیع می‌شود، در همین راستا ستاد بازسازی عتبات عالیات از طرف ستاد اربعین به‌عنوان مسئول کمیته ساماندهی مشارکت‌های مردمی انتخاب شد که وظیفه جمع‌آوری نذورات مردم بر عهده این ستاد قرار داده شده است.

با همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات، سامانه مشارکت‌های مردمی اربعین به منظور جمع‌آوری نذورات مردمی به صورت متمرکز و الکترونیکی، راه‌اندازی شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت www.nazr.net نذورات نقدی و کالایی خود را برای خدمات بهتر به زائران پیاده‌روی اربعین به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

با توجه اهمیت ساماندهی خادمین افتخاری در اربعین، در این سامانه علاوه بر دریافت نذورات، مطابق درخواست نهادها و تشکل‌های فعال در اربعین از خادمان افتخاری که قصد خدمت به زائران پیاده‌روی اربعین را دارند، ثبت نام به عمل می‌آید.

علاوه بر سایت مذکور پایگاه‌های جمع‌آوری نذورات مردمی در استان‌ها نیز راه‌اندازی شده‌ است که نذرکنندگان محترم می‌‌توانند با مراجعه به سایت www.nazr.net آدرس‌ نزدیک‌ترین پایگاه‌ به خود را مشاهده کنند.