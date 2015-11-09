آقای روحانی؛برای وصل کردن آمدید یا فصل کردن؟!

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات امسال در حالی برگزار شد که وقایع غیرمنتظره در آن بیش از هرسال دیگر به چشم خورد. از حضور رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه و بازدید از غرفه برخی رسانه ها تا غیبت رسانه هایی که شاید همه ساله از فعالترین و پر سروصداترین غرفه های نمایشگاه بودند.

اگرچه افتتاح رسمی نمایشگاه روز شنبه بود و رسانه ها از آن روز غرفه های خود را به روی مخاطبین گشودند اما در برنامه ای که در آستانه برگزاری نمایشگاه برای افتتاحیه آن اعلام شد، مراسم رسمی با حضور رئیس جمهور به روز دوم فعالیت نمایشگاه موکول شد.

درحالیکه عدم حضور رسانه های اصولگرا در اعتراض به برخورد ناعادلانه و سیاسی وزارت ارشاد، کفایت می کرد تا برخورد دوگانه دولت تدبیر و امید در حوزه رسانه ای آشکار شود، اما این موضوع زمانی نمود بیشتری پیدا کرد که رئیس جمهور با نگاه تبعیض آلود فرصت حضور در نمایشگاه را به سرکشی از غرفه های خاص و عمدتا دولتی اختصاص داد تا به این بهانه باز هم از رسانه های منتقد بیشتر و بیشتر فاصله بگیرد.

دیروز رسانه های اصولگرا یا مستقلی که تصمیم به حضور در نمایشگاه گرفته اند، هر چه انتظار کشیدند، خبری از حضور رئیس دولت و هیئت همراه در غرفه های آنها نشد.

رئیس جمهور اما در جریان سخنرانی خود فراتر از این رفت و با سخنرانی به شدت منتقدانه، از رسانه ها خواست که یارانه دولتی بگیرند و حرف نزنند! جالب اینکه اتفاقا یکی از دلایل عدم حضور برخی رسانه ها اعتراض به عدم اختصاص یارانه به آنها و تبعیض دولت در دادن حق آنها در کنار توجه ویژه و بی مبنا به برخی رسانه ها بوده است.

رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفت: «برخی رسانه شان با پول بیت المال اداره می شود؛ آیا با پول حاکمیت، علیه افتخار حاکمیت!؟ با پول دولت، علیه دولت!؟ هیچ اشکالی ندارد که کسی متقاضی روزنامه ای شود و با پول شخصی خود، علیه دولت باشد. اما اگر می خواهیم با پول مردم علیه راه مردم اقدام کنیم، با اجازه چه کسی!؟»

تردیدی نیست که منظور رئیس جمهور از این سخنان دادن حق السکوت به رسانه ها نبوده چون شعار دولت تدبیر و امید همواره استقبال از نقد دلسوزانه بوده است!

فراموش نکرده ایم که رئیس جمهور در مراسم تنفیذ خود با صدای بلند و شیوا گفت:«خداوندا به تو پناه می برم از استبداد رای؛ عجله در تصمیم؛ تقدم نفع شخصی و گروه به مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان!»

اظهارات دیروز رئیس جمهور اگرچه چندان هم بی سابقه نبود اما بیان آنها در مراسمی که بهانه برگزاریش گردهمایی رسانه ها و تقدیر از یکسال فعالیت آنهاست، ضریبی دو چندان پیدا کرد و واکنش چهره های مختلف رسانه ای و سیاسی را برانگیخت.

سید نظام الدین موسوی، مدیر عامل خبرگزاری فارس در یادداشتی در این باره نوشت:« جناب آقای روحانی در اظهارات امروزشان نقل به مضمون فرمودند که غیر از معصومین(س) می شود بقیه را نقد کرد. اما برخی رسانه ها و نمایندگان مجلس نه به دلیل نقد، بلکه به دلیل اسم بردن از کرسنت، با شکایت مقامات دولتی به دادگاه می روند».

وی ادامه داد:« منظور رئیس جمهور از رسانه ای که هنوز بال و پر نگشوده و خود را معرفی نکرده است اما مورد تاخت و تاز دیگران قرار می گیرد، روزنامه ای است که سال گذشته در نخستین شماره انتشار خود بواسطه اعلام همسویی با نشریه هتاک «شارلی ابدو» توقیف شد.»

این فعال رسانه ای یادداشت خود را اینگونه ادامه داد که شاید مشاوران محترمی که این اطلاعات را به رئیس جمهور محترم داده اند، تمام ماجرا را به ایشان منتقل نکرده اند وگرنه از شخصیتی که خود ملبس به لباس حضرت رسول(ص) است بعید به نظر می رسد زبان به ملاطفت برای روزنامه ای بگشاید که تیتر نخست خود را به اعلام حمایت و همبستگی با نشریه ای فرانسوی اختصاص داد که با کشیدن کاریکاتور موهن و جسارت به ساحت رسول گرامی اسلام(ص) قلوب مسلمانان جهان را جریحه دار کرد.

اظهارات این فعال رسانه ای درباره شکایت دولتی ها از خبرگزاری ها و رسانه های مختلف اما زمانی سندیت پیدا می کند که سخنگوی قوه قضائیه عصر دیروز در نشست مطبوعاتی خود عنوان کرد که متاسفانه شکایت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی علیه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایت‌ها افزایش یافته و هر روز دستگاه قضائی باید مدیر رسانه‌ای را احضار یا محاکمه کند.

محسنی اژه ای همچنین درباره گفته های رئیس‌جمهوری در نمایشگاه مطبوعات مبنی براینکه برخی رسانه‌ها در دستگاه قضائی حاشیه امنی دارند، گفت: هیچ رسانه‌ای حاشیه امن ندارد و ما از تمامی طیف‌ها محاکمه داشته‌ایم، گاهی مدعی‌العموم اقدام کرده و گاهی هم شاکی خصوصی داشته است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی هم در اعلام مواضع هفتگی حزب مطبوعش از حضور مسئولانه رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات استفاده کرد و با اشاره به نظر روحانی در موضوع نفوذی‌های رسانه‌ای گفت: آقای رئیس جمهور هم با نفوذی‌های رسانه‌ای مقابله کنند.

بهرام بیرانوند عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، این سخنان را عامل جدایی بین دولت و رسانه‌ها دانست و گفت: رئیس‌جمهور در جایگاه دوم مملکت قرار دارد و نماینده همه ملت است، لذا در اظهارنظرها باید متناسب با جایگاه خود حرف بزند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور از زمانی که منتقدان برجام را بی سواد و بی شناسنامه خواند، مسیر تخریب منتقدان را تعقیب کرد، گفت: شاید اینگونه اظهارات رئیس جمهور از جانب منتقدان رسانه ای بی پاسخ نماند و آنگاه ممکن است اظهاراتی که مطرح می شود خوش آیند آقای روحانی نباشد.

انتظار می رفت که حضور رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، که اقدام مسبوق به سابقه ای نیست، بهانه ای برای نزدیکی دولت و رسانه ها برای تحقق شعار امسال نمایشگاه «نقد منصفانه، پاسخ مسئولانه» باشد، شاید تصور می شد که رئیس جمهور امروز برای «وصل کردن به نمایشگاه آمده نه برای فصل کردن» و شاید بسیاری توقع داشتند که اگر این حضور رئیس دولت عاملی برای دلجویی از منتقدین نباشد حداقل به فاصله ها دامن نزد. اما به نظر می رسد دولت مسیری را انتخاب کرد که نتیجه ای جز فاصله گرفتن بیشتر از رسانه ها ندارد