عدم عقب نشینی«پوتین» در سوریه/تشدید اقدامات علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی لوس آنجلس تایمز در زارشی به نقل از یک تحلیلگر سرویس های اطلاعاتی غرب نوشت حتی اگر هواپیمای مسافربری روسیه توسط داعش ساقط شده باشد این امر موجب عقب نشینی روسیه در سوریه در جنگ علیه این گروه تروریستی نخواهد شد.

نویسنده در این خصوص می نویسد: ممکن است در صورت صحت چنین امری عده ای انتظار داشته باشند که «ولادیمیر پوتین» در سیاست هایش در قبال سوریه و جنگ علیه داعش بازنگری کند، اما چنین انتظاری اشتباه است.

نویسنده در ادامه می نویسد: سوابق ۱۵ سال کار اجرایی و سیاست خارجی محکم پوتین نشان می دهد که وی نه تنها به خاطر ترس از انتقام های داعش عقب نشینی نخواهد کرد بلکه نقش روسیه در سوریه را تقویت خواهد کرد و اقداماتش را شدت خواهد بخشید. چنگ و دندان نظامی نشان دادن پوتین موجب شده است تا غرور ملی روسها تقویت شود و او را رهبری قدرتمند قلمداد کنند که می تواند جایگاه اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان یک ابرقدرت جهانی را به روسیه برگرداند.

در ادامه این مطلب آمده است تصمیم پوتین برای اعزام نیروهای نظامی روسیه به سوریه هم جنبه دفاعی دارد و هم جنبه پیشدستانه زیرا که بسیاری از داعشی ها خواستار ایجاد خلیفه گری در منطقه آسیای میانه هستند.