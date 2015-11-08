آمریکا برای سفر تیم ملی فوتبال به گوام ما را اذیت کرده است

محمود اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با ترکمنستان اظهار کرد: تیم ملی که این روزها مشغول تمرین است و امیدواریم با اقدامات انجام شده، فضا آرام شود. از همه خواهش می‌کنم به حفظ آرامش تیم ملی کمک کنند.

وی افزود: ما کادر خیلی خوبی در تیم ملی داریم. همچنین ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه داریم که امیدوارم تیم ملی نتیجه خوبی بگیرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مشکل ویزای چند بازیکن تیم ملی برای سفر به گوام همچنان پابرجاست، تاکید کرد: ما همچنان پیگیر ویزا هستیم. گوام در کنترل سیاسی آمریکا است و تا الان اذیت شدیم.

اسلامیان خاطرنشان کرد: ما حتی برای سفر به گوام پرواز چارتر تهیه کردیم ولی تا این لحظه نتوانستیم مجوز چارتر و سفر مستقیم به گوام را بگیریم. وزارت خارجه هم دارد کمک می‌کند. با فیفا هم مذاکره کرده‌ایم. هر کاری از دستمان بر می آمده است انجام داده‌ایم ولی تا الان زورمان به آمریکایی‌ها نرسیده است.