عطریانفر: عملکرد سیاسی لاریجانی قابل ستایش است

محمد عطریانفر در حاشیه بازدید از از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امیدوارم امسال انتخاباتی غیرخشن، مسالمت‌آمیز و رقابت هوشمندانه و عاقلانه‌ بین جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در مورد برخی گمانه زنی ها مبنی بر ائتلاف بخشی از اصولگرایان با اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، گفت: چنین ائتلافی از منطق انتخاباتی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه جریان‌های سیاسی باید لیست‌های خود را داشته باشند در عین حال تاکید کرد: برخی از چهره‌ها ملی هستند و اگرچه سابقه گروهی و جناحی داشتند اما در فعالیت سیاسی خود از پوسته فکر حزبی خارج شده و در قامت یک شخصیت ملی ظهور و بروز پیدا کرده اند. این شخصیت‌ها چنانچه در عرصه سیاست حضور یابند، گروه‌های سیاسی باید با نگاه ملی به آنان نگاه کنند.

ناطق نوری را به حضور در انتخابات تشویق می کنیم

عطریانفر ناطق نوری را مصداق چهره ملی نام برد و گفت: در این رابطه چون آقای ناطق نوری سابقه اصولگرایی دارد و بحث حضورش نیز در انتخابات مطرح است، به باور اصلاح‌طلبان، وی شخصیتی فراتر از اصولگرا دارد و یک شخصیت ملی است لذا حضورش در انتخابات برای آینده سیاسی کشور مغتنم است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، تاکید کرد: اگر ناطق نوری در عرصه سیاست انتخاباتی حضور پیدا کند، مورد استقبال جدی اصلاح‌طلبان خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که آقای ناطق نوری بارها حضورش را در انتخابات تکذیب کرده‌ است، گفت: ما ایشان را به حضور تشویق خواهیم کرد.

عطریانفر در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا نگاه اصلاح‌طلبان به لاریجانی هم یک نگاه ملی است و ممکن است ائتلافی بین طیف ایشان با اصلاح‌طلبان صورت گیرد؟ گفت: بعید به نظر می‌آید این نکته واقعی باشد و اگر از ناحیه هر کسی مطرح شده باشد، باید دلایل آن را بپرسیم، من چنین چیزی تاکنون نشنیده‌ام. اما آقای لاریجانی نیز با عملکرد سیاسی‌اش مسیری را طی می‌کند که آقای ناطق نوری در مجلس طی کرده و این قابل ستایش است.

وی همچنین در مورد راه‌های نفوذ دشمن گفت: یکی از راه‌های نفوذ، بسنده کردن به شعارهاست. ما برای انسداد نفوذ باید عاقلانه منافع ملی را تعقیب کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، تاکید کرد: اگر ما فقط در حد شعار بسنده کنیم، زمینه نفوذ فراهم می‌شود. کسانی که معتقدند باید در برابر نفوذ ایستاد، به جای آنکه تمسک کنند به فرمایشات رهبری، تلاش کنند زمینه‌های امکان نفوذ دشمن را در جامعه ایرانی شناسایی کنند و آدرس غلط ندهند.