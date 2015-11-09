مینا اشرفی مقدم، کارشناس ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش داروسازی و مجری طرح «دستگاه میکروراکتور تولید کننده نانوذرات دارویی آب گریز» به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سنتز اغلب نانوذرات طی عملیات ناپیوسته صورت می گیرد و تعداد کمی از کارخانه های دارو سازی در ایران، دارو ها را به روش قدیمی و هزینه بر میکرونیزه می کنند.

وی با بیان اینکه برای تولید نانوذرات روش های گوناگونی وجود دارد، افزود: در این میان رسوب گیری با استفاده از ضد حلال، روش مناسبی است که در دماهای محیط و فشار اتمسفری و بدون نیاز به تجهیزات گران قابل اجراست.

وی با تاکید بر اینکه این روش نسبت به روش های دیگر به شکل ساده تری قابلیت افزایش مقیاس تولید را دارد، اظهار داشت: به همین دلیل به فکر ساخت دستگاهی افتادیم تا بتوان از طریق آن به بهینه سازی مصرف دارو کمک کرد.

اشرفی مقدم عنوان کرد: استفاده از نانو داروها به کاهش دوز مصرف آن کمک می کند از این رو با ساخت این دستگاه می توان گامی در جهت رفع مشکل صنعت داروسازی کشور برداریم.

وی با بیان اینکه این روش در دنیا کاربردی شده است، اظهار داشت: دستگاه میکروراکتور تولید کننده نانوذرات دارویی آب گریز می تواند ذراتی که در آب انحلال کمی دارند را به صورت نانو در بیاورد.

اشرفی مقدم با بیان اینکه طیف وسیعی از داروها در آب انحلال کمی دارند به همین دلیل استفاده از این دستگاه می تواند موثر باشد، اظهار داشت: دارو باید زیست دسترس پذیری بالایی داشته باشد تا اثر بخشی بهتری داشته باشد.

به گفته وی، زمانی که دارو آب گریز باشد اثر بخشی آن در بدن بیمار پایین می آید به همین دلیل می توان دارو را به نانو تبدیل کرد تا اثربخشی آن در بدن افزایش یابد.

اشرفی مقدم عنوان کرد: این دستگاه پودر اصلی (ماده موثره) دارو را به نانو تبدیل می کند و بعد این ماده در صنعت داروسازی به قرص یا دارو تبدیل می شود.

وی ادامه داد: با اینکار دوز مصرف دارو و اثرات جانبی آن کاهش پیدا می کند و در این صورت می توانیم بگوییم که دارورسانی هدفمند در بدن ایجاد خواهد شد. از این رو می توان گفت تولید دارو ها با روش های نوین می تواند تاثیر قابل توجهی در صنایع دارو سازی داشته باشد.

اشرفی مقدم در خصوص مزایای این طرح گفت: بهبود انتقال جرم و حرارت نسبت به روش های قدیمی به دلیل نسبت سطح به حجم بالا در میکروراکتور، کنترل واکنش های سریع، بازده تولید مناسب به دلیل استفاده از راکتور های ناپیوسته از مزیت های این طرح به شمار می روند.

وی با اشاره به کاربرد های این طرح گفت: تولید طیف گسترده ای از نانوذرات دارویی کم محلول جهت افزایش انحلال در صنایع دارویی، پوشش دهی نانوداروها جهت داروسازی هدفمند در صنایع دارویی از کاربردهای این دستگاه هستند.

وی ادامه داد: همچنین برای تولید افزودنی های نانو شامل نانوذرات آلی، معدنی و پلیمری و پوشش دهی کنترل شده آنها در افزودنی های صنایع مختلف شیمیایی و تولید دستگاه برای مراکز تحقیقاتی جهت انجام آزمایش های تجربی می توان از این دستگاه استفاده کرد.