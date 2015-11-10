به گزارش خبرنگار مهر، ارائه دهنده نظریه «حکم ناپذیری وجود»، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عشاقی است و این جلسه دوشنبه شب در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن غفاری دبیر علمی این نشست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بیشتر کتاب‌های فلسفی تاکید شده که موجود به ما هو موجود است و بر اساس همین موضوع کسانی که در باب فلسفه بحث می‌کنند از عوارض موجود یا وجود بحث می‌کنند، اما حجت‌الاسلام عشاقی می‌خواهد ادعا کند که موضوع فلسفه وجود یا موجود نیست و این موضوع را بوته نقد بگذارد.

وی ادامه داد: ارائه دهنده نظریه معتقد است که ما می‌توانیم حکم را در دو معنا به کار ببریم؛ اول حکم در گزاره‌ها و دوم عوارض ذاتی حکم. وجود، حکم ناپذیر است، یعنی نمی‌توانیم عوارض ذاتیه برای وجود در نظر بگیریم بنابراین باید موضوع فلسفه باید به موجود یا وجود متجلی تغییر یابد. به اعتقاد وی، وجود از آن جهت که وجود است، حکم ندارد اما موجود متجلی حکم دارد.

دبیر علمی این نشست افزود: حجت‌الاسلام عشاقی در این نشست، نظریه خود را ارائه می‌کند و سپس حجت‌الاسلام عسکری سلیمانی و حجت‌الاسلام امینی‌نژاد به نقادی می‌پردازند و پس از دفاع ارائه دهنده نظریه، حجج اسلام والمسلمین سعید جوادی آملی، حسن معلمی و علی شیروانی داوری خواهند کرد.

وی هدف از ارائه این کرسی را تاسیس یک موضوع جدید برای فلسفه دانست و گفت: این نظریه می‌خواهد موضوع جدیدی را برای فلسفه در نظر بگیرد، که اگر این طور شود بنیان و مسائل و مبانی علم دچار تحول خواهد شد و ما می‌توانیم فلسفه جدید با موضوع نو تاسیس کنیم.

به گفته حجت‌الاسلام غفاری این نظریه می‌تواند منجر به تولید علم و توسعه مرزهای دانش فلسفه شود و یک موضوع جدید برای فلسفه پیشنهاد کند.

کرسی نظریه پردازی «نقد حکم‌پذیری وجود» ساعت ۱۸ دوشنبه شب ۱۸ آبان ماه به همت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار شد.