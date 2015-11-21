خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پله‌های بیمارستان را دوتا یکی می‌کند تا به بخش مراقبت‌های ویژه برسد،به پشت شیشه‌های بخش می‌رسد، وقتی با جسم نیمه‌جان همسرش که این روزها دیگر رمقی ندارد مواجه می‌شود بغضش می‌ترکد.

می‌داند که دیگر امیدی به ادامه زندگی همسر جوانش نیست، این را حال نزار زنی می‌گوید که هر روز چهره‌اش متفاوت‌تر و تکیده‌تر از روز قبل می‌شود؛ لابه‌لای افکارش شاید فکر می‌کند اگر برای تشخیص بیماری او زودتر اقدام می‌شد اکنون زندگی‌اش این‌گونه رقم نمی‌خورد و حالا ناباورانه مجبور به پذیرش حقیقت تلخی به نام سرطان است.

این زن جوان یکی از هزاران بیمار مبتلابه بیماری‌های خاص است که با بیماری نام‌آشنای زندگی ماشینی و مدرن امروزی «سرطان» دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیماری‌ که به گفته پزشکان اگر در همان مراحل اولیه بروز شناخته شود به‌طور عمده قابل‌درمان است.

سرطان و سلول‌های بیمار

سرطان بیماری است که در آن تعدادی از سلول‌های بدن به‌صورت غیرطبیعی، کنترل نشده و بی‌رویه رشد و تکثیر می‌یابند و می‌توانند بافت‌های مجاور را نیز درگیر کنند.

تومورهای خوش‌خیم معمولاً محدود به قسمت کوچکی از بدن است و اغلب به آهستگی رشد می‌کنند و بسته به‌اندازه و محلشان، مشکلاتی به وجود می‌آورند که با درمان تومور که غالباً جراحی است، معمولاً بیمار مشکل دیگری نخواهد داشت.

سرطان یا تومورهای بدخیم نیز در یک فضای محدود شروع می‌شوند، امّا می‌توانند به بافت‌ها و ارگان‌های مجاور گسترش یابند و سلول‌های سرطانی ممکن است با جریان خون و یا سیستم لنفاتیک به مناطق دورتری در بدن منتقل شوند.

این بیماری منفرد نیست و شامل بسیاری از بیماری‌ها می‌شود به‌طوری‌که بیش از ۲۰۰ نوع متفاوت دارد، بیماری که عواملی مانند کم‌تحرکی، تغذیه نامناسب و عوامل محیطی در ابتلا به آن نقش مؤثری دارند.

ژنتیک در بعضی از انواع سرطان چندان بی‌تأثیر نیست‌

گرچه هنوز عامل اصلی بروز سرطان معلوم نیست، اما امروزه ما بسیاری از موادی که سبب تسریع در بروز این عارضه می‌شوند را می‌شناسیم و می‌دانیم که دود سیگار، تماس با مواد شیمیایی سرطان‌زا، قرار داشتن در پرتو اشعه‌ سرطان‌زا همچون اشعه خورشید سهم مهمی در بروز این بیماری دارند.

همچنین بعضی از ویروس‌ها عامل بروز سرطان‌اند و تحقیقات نشان داده‌ کـه ژنتیک نیز در بعضی از انواع سرطان چندان بی‌تأثیر نیست‌.

عوامل دخیل در بروز سرطان بسیار متنوع است و جنسیت، سن، نژاد، موقعیت جغرافیایی و...همه و همه در بروز سرطان، نوع سرطان و خوش‌خیم یـا بدخیم بودن آن مؤثرند و شاید برخی ابتلا به سرطان را یک بدشانسی بدانند، اما بیمـار نیز خود چندان بی‌تقصیر نیست.

در حال حاضر هرساله میلیون‌ها نفر در دنیا به خاطر ابتلا به سرطان‌های مختلف جان خود را از دست می‌دهند و این در حالی است که سرطان در صورت تشخیص اولیه سریع می‌تواند به‌آسانی درمان شود.

کارشناسان، برخی سرطان‌ها بین زنان و برخی دیگر را میان مردان شایع دانسته و هشدار می‌دهند که در صورت عدم‌تشخیص زودهنگام این سرطان‌ها علاوه بر درد و رنج ناشی از درمان، هزینه‌های سرسام‌آوری را بر خانواده فرد تحمیل می‌کند.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال ۲۰۱۴ خود هشدار داده موج سرطان درراه است و شمار مبتلایان به سرطان در دنیا تا سال ۲۰۳۵ به سالانه ۲۴ میلیون نفر خواهد رسید.

شیوع سرطان از سال ۶۸ تا سال ۸۸ شمسی بیش از شش برابر در کشور افزایش داشته است

آمارهای رسمی هم همین پیش‌بینی عقلانی را تائید می‌کند و بر اساس اطلاعات سرطان‌های ثبت‌شده در ایران، شیوع سرطان از سال ۶۸ تا سال ۸۸ شمسی بیش از شش برابر در کشور افزایش داشته است.

طبق برخی آمارها سالانه ۶۵ تا ۷۰ هزار فرد جدید در کشور به سرطان مبتلا می‌شوند که گفته می‌شود در چند سال آینده این تعداد به ۱۰۰ هزار نفر هم می‌رسد که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر از این افراد به سرطان پستان و تقریباً حدود ۶ تا ۷ هزار نفر به سرطان معده مبتلا می‌شوند.

همچنین گزارش‌شده که حدود ۴۰۰ هزار بیمار مبتلابه سرطان در ایران زندگی می‌کنند و شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان به ترتیب سرطان‌های پستان، ‌پوست، معده، روده بزرگ، ریه و مثانه و در آقایان به ترتیب سرطان‌های پوست، معده، مثانه، ‌روده بزرگ، ‌ریه و همچنین سرطان پروستات است.

وضعیت این بیماری در استان همدان نیز تعریفی ندارد و سرطان بسیاری از خانواده‌ها را درگیر کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در خصوص بیماری سرطان به خبرنگار مهر گفت: سرطان سومین عامل مرگ‌ومیر در ایران است.

دکتر حسین عرفانی افزود: با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی، پیش‌بینی می‌شود موارد بروز سرطان در یک دهه آینده به‌شدت افزایش یابد.

سالانه بیش از دو هزار مورد ابتلای جدید به سرطان در استان همدان ثبت می‌شود

وی بابیان اینکه سالانه بیش از دو هزار مورد ابتلای جدید به سرطان در استان همدان ثبت می‌شود، عنوان کرد: ۴۰درصد این موارد در زنان و ۶۰درصد در مردان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به میزان شایع بودن انواع سرطان‌ها در زنان و مردان گفت: سرطان‌های شایع در زنان در استان همدان به ترتیب سرطان‌های پستان، پوست، معده، خون، روده بزرگ، مری، تخمدان، تیروئید، ریه و مغز است.

عرفانی اضافه کرد: سرطان‌های شایع در مردان در استان همدان نیز به ترتیب سرطان‌های پوست، معده، مثانه، ریه، خون، پروستات، روده بزرگ، مری، حنجره و غدد لنفاوی است.

وی با برشمردن عوامل خطرساز سرطان‌ها، اظهار داشت: سابقه فامیلی و ژنتیکی، افزایش سن، سیگار، نور خورشید، اشعه رادیواکتیو، مواد شیمیایی خاص مانند موادی که در رنگرزی، نقاشی و ساختمان‌سازی استفاده می‌شود، تغذیه نامناسب، کم‌تحرکی و چاقی، بعضی ویروس‌ها و باکتری‌ها و هورمون‌ها مانند داروهای هورمونی جایگزین که در دوران پس از یائسگی استفاده می‌شود در ایجاد سرطان مؤثر هستند.

کارشناس سرطان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه به رشد و تکثیر بی‌رویه و خارج از کنترل تعدادی از سلول‌های بدن سرطان گفته می‌شود، عنوان کرد: در بیماری سرطان سلول‌های سرطانی قابلیت تهاجم به بافت‌های مجاور و درنهایت گسترش به مناطق دیگر بدن رادارند.

دکتر شراره نیک سیر در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان از ابتلا به سرطان جلوگیری کرد، گفت: سیگار نکشید؛ استعمال سیگار تقریباً با آسیب تمام اعضای بدن همراه بوده و با ۱۵ نوع سرطان مرتبط است، همچنین سیگار عامل مهم ایجاد سرطان ریه، حنجره، حفره دهان، گلو، مری و مثانه بوده و در پیشرفت سرطان لوزالمعده، دهانه رحم، کلیه، معده و برخی از انواع سرطان خون مؤثر است.

افرادی که در معرض دود سیگارند در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با سیگار هستند

وی افزود: افرادی که در محیط زندگی خود در معرض دود سیگار و به عبارتی بستگان فرد سیگاری هستند، نیکوتین و سایر مواد شیمیایی سمی موجود در دود سیگار را مانند یک فرد سیگاری جذب می‌کنند و در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با سیگار هستند.

این کارشناس سرطان با افزودن این نکته که از تماس زیاد با نور خورشید بپرهیزید، ادامه داد: سرطان پوست شایع‌ترین سرطان در کل جمعیت کشور بوده و ارتباط ثابت‌شده‌ای با میزان تابش اشعه خورشید به بدن دارد.

نیک سیر با عنوان راهکارهای پیشگیری از سرطان پوست به هنگام مواجهه با نور آفتاب، اضافه کرد: از کلاه و لباس‌های دارای پوشش کامل، عینک آفتابی که مانع عبور اشعه UV به‌منظور محافظت پوست دور چشم‌ها می‌شود و از کرم‌های ضد آفتاب با SPF ۱۵ و بیشتر هنگام مواجهه با نور خورشید استفاده کنید.

وی با تأکید بااینکه برای جلوگیری از ابتلا به انواع سرطان باید به‌طور منظم ورزش کرد، گفت: ورزش منظم در کاهش خطر سرطان‌های پستان، کولون، رحم و پروستات مؤثر است و به افراد بالغ حداقل ۳۰ دقیقه و ترجیحاً ۶۰-۴۵ دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در ۵ روز یا بیشتر در هفته و به کودکان و نوجوانان حداقل ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در همان زمان توصیه می‌شود.

کنترل وزن در محدوده طبیعی عامل مؤثری در جلوگیری از سرطان است

نیک سیر بابیان اینکه کنترل وزن در محدوده طبیعی عامل مؤثر دیگر در جلوگیری از سرطان است، عنوان کرد: افزایش وزن یا چاقی از عوامل خطر ایجاد سرطان بوده و با سرطان‌های پستان (بعد از یائسگی)، روده بزرگ، رحم، مری و کلیه مرتبط است.

کارشناس سرطان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت استان همدان از تغذیه مناسب به‌عنوان عامل مؤثر دیگر در جلوگیری از ابتلا به سرطان یادکرد و افزود: افزایش مصرف روزانه سبزی‌ها و میوه‌ها و محدود کردن مصرف گوشت قرمز به کمتر از ۸۰ گرم در روز دراین‌باره بسیار مؤثر است.

نیک سیر ادامه داد: پرهیز از مصرف چربی‌ها به‌ویژه چربی‌های حیوانی، محدود کردن مصرف غذاهای پرکالری، جایگزین کردن ماهی، مرغ و حبوبات به‌جای مصرف گوشت گاو و گوسفند، استفاده از غلات کامل (سبوس‌دار)، خودداری از مصرف غذاهای سرخ‌شده، کپک‌زده، شور، دوداندود و نمک‌سود و مواد غذایی آماده مانند سوسیس و کالباس، کاهش مصرف غذاهای صنعتی و فرآوری شده مانند کنسرو، و پرهیز از مصرف مشروبات الکلی از موارد بسیار مهم در تغذیه است که از بروز سرطان در افراد جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه بابیان اینکه از تماس با عوامل سرطان‌زای محیطی بپرهیزید، یادآور شد: برخی از عوامل سرطان‌زای شناخته‌شده آفلاتوکسین، آزبستوز، گاز خردل، تالک و ترکیبات نیکل و نیز برخی عوامل میکروبی ایجادکننده سرطان هلیکوباکتر پیلوری، ویروس‌های هپاتیت B، C و HIV است.

با این تفاسیر می‌توان گفت عوامل بسیاری در ایجاد سرطان‌های مختلف در انسان دخیل هستند که فرد می‌تواند با شناخت این عوامل از بروز سرطان جلوگیری و به‌نوعی از سرطان پیشگیری کند.