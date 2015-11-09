اقدامات گسترده امام سجاد(ع) عامل جهانی شدن نهضت حسینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری و عزاداری شهادت امام زین العابدین(ع) عصر یکشنبه با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در رواق بزرگ امام خمینی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.

در این مراسم که ذاکران و مداحان اهل بیت(ع) با قرائت زیارت امین الله و ذکر مصیبت پرداختند، آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد نیز در خصوص جایگاه امام سجاد(ع) در جهانی کردن قیام عاشورا سخنرانی کرد.

وی اقدامات گسترده امام سجاد(ع) را عامل جهانی شدن نهضت حسینی(ع) دانست و اظهار کرد: گریه های بسیار امام سجاد(ع) پس از واقعه کربلا تنها برای عزاداری و سوگواری نبود بلکه این گریه ها وسیله و بهانه ای برای ابلاغ پیام عاشورا و مظلومیت خاندان اهل بیت(ع) به مردم بود.

آیت الله سید احمد علم الهدی با تاکید بر اینکه اقدامات تبلیغی اثربخش امام سجاد(ع) در طول عمر پربرکت ۴۰ ساله ایشان پس از واقعه کربلا باعث شد تا امروز نام امام حسین(ع) باقی بماند و مردم با نام سیدالشهدا(ع) آشنا باشند، ادامه داد: امام سجاد(ع) از هر فرصتی برای اشاعه فرهنگ عاشورا بهره بردند که گریه های فراوان ایشان برای شهدای کربلا به خصوص امام حسین(ع) در جهت روشنگری و جریان سازی حادثه کربلا بود و از این طریق نسبت به تربیت انقلابی مردم زمان خود تلاش داشتند.

وی تاکید کرد: شناخت و معرفت نسبت به امام سجاد(ع) به عنوان امام چهارم شیعیان و یکی از ارکان اصلی واقعه عاشورا بسیار ضرورت دارد که باید به همان میزان که نسبت به ایشان ارادت داریم معرفت خود را نیز افزایش دهیم.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه متاسفانه شناخت اکثر مردم از امام سجاد(ع) مربوط به بیماری این حضرت در دوران کوتاه واقعه کربلا ختم می شود، تصریح کرد: بیماری حضرت سجاد(ع) بنا به مصلحت و برای ادامه یافتن راه امام حسین(ع) بود و این مسئله اهمیت شناخت جایگاه معرفتی امام سجاد(ع) را دو چندان می کند.

وی بیان کرد: در زمان امامت امام سجاد(ع) که شهر مدینه مرکز امامت ایشان بود به مرکزی برای آموزش نوازندگی تبدیل شده بود اما اقدامات موثر امام سجاد(ع) در دوران امامتشان باعث شد تا بسیاری از مردم و به خصوص جوانان به خواندن قرآن و کسب معارف الهی روی بیاورند و آن ها را از مجالس عیاشی جدا کردند و آن ها را در مسیر اسلام قرار دادند.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: طبق نوشته مورخان، شهر مدینه و مکه پایگاه موسیقی و نوازندگی بود، در مدینه کنار قبر پیامبر(ص) مجالس رقص و فحشا زن و مرد به پا می کردند، نوازندگان دختران و پسران را برای نوازندگی و موسیقی دانی تربیت می کردند و پرورش می دادند.

وی گفت: نوای قرائت قرآن امام سجاد(ع) همه صدای موسیقی ها را تحت الشعاع قرار می داد، به طوری سقا هر وقت از کنار منزل امام سجاد(ع) عبور می کرد وقتی صدای زمزمه نوای قرآن ایشان را می شنید، مشک به دوش می ایستاد و قدرت حرکت را از دست می داد.

امام جمعه مشهد بیان کرد: موسیقی دانان از ساختن مسیقی مثل قرآن عاجز بودند که مردم به قرائت قرآن امام زین العابدین(ع) گرایش پیدا کردند و امام سجاد(ع) وقتی عازم مکه می شدند هزار سوار قاری همراه ایشان می رفتند.

نسبت به اهل بیت شناخت کافی نداریم

وی افزود: سردی و بی مهری که مردم مدینه نسبت به شقاوت های امام حسین(ع) نشان دادند سبب شد امام سجاد(ع) تا دو سال وارد شهر مدینه نشوند و در بیابانی چادر بزنند و در آن خیمه زندگی کنند ولی حاضر به زندگی در شهر بی عاطفه مدینه نشدند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: نهادینه سازی و نشر پیام عاشورا از سوی آن امام همام سبب شد که بسیاری از مردم در سرزمین هایی که حتی مسلمان نیستند، نسبت به واقعه عاشورا شناخت داشته باشند.

امام جمعه مشهد افزود: مشکل ما این است که نسبت به اهل بیت(ع) معرفت کافی نداریم و عده ای گمان می کنند با ریختن چند قطره اشک و سینه زنی عزاداری عاشورا تمام می شود و جریان کربلا و عاشورا ربطی به سیاست و راهبرد زندگی اجتماعی ندارد.

وی مطرح کرد: امام سجاد ۲۴ ساعت در کربلا دچار بیماری تب و لرز شدند اما به عنوان یک معصوم و قطب عالم امکان ۴۰ سال بار این انقلاب را به دوش کشیدند و عملیات سیاسی، تحلیلی روی آن حادثه انجام دادند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: حضرت سیدالساجدین (ع) آن زد و خورد و جنگ نابرابر را به صورت انقلاب آموزنده ای در آورد که در هر ملتی و مردمی یاد، خاطره و راهبرد و آموزه هایش قدرت دگرگون سازی اجتماعی دارد؛ یک امام قهرمان چنین برنامه عظیمی را تبیین کرد.

نماینده مردم خراسان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ۱۲۰ هزار لشکری که به کربلا آمدند و خون امام حسین(ع) را ریختند لشکر کلاسه و نظامی نبودند بلکه مردم از همه صنف و اقشار بودند، از این رو امام حسین(ع) از مردم گله می کنند نه از یزید.