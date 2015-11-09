استان قزوین آماده اجرای طرح سفرنامه سلامت است

حمید ره انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان قزوین ظرفیت خوبی برای اجرای سفرنامه سلامت دارد و با سفر رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور به قزوین و بررسی شرایط موجود مقدمات کار برای عملیاتی شدن طرح فراهمشده است.
وی افزود: علیرغم کمبود اعتبارات در ششماهه امسال عملکرد خوبی داشتهایم که مرهون تلاش همکاران خود در بخشهای مختلف جمعیت هستیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه میزان استقبال مردم از فعالیتهای خیرخواهانه و انسان دوستانه این جمعیت بسیار خوب است و مردم علاقهمند هستند در کارها مشارکت داشته باشند و ما نیز وظیفهداریم زمینه این همکاری را فراهم کنیم.
ره انجام یادآور شد: در سفرنامه سلامت با برپایی همایشی چند هزارنفری زمینه آموزش گروههای مختلف مردم فراهم میشود امیدواریم با کمک متخصصان بتوانیم ضمن تغییر رفتار مردم به اصلاح سبک زندگی و تغذیه مردم هم کمک کنیم.
وی اضافه کرد: تأمین سلامت مردم با بسیج همگانی و عزم جدی مردم و دستگاههای اجرایی محقق میشود و بستر آن اطلاعرسانی و آگاهی بخشی است تا بابیان ریشه بیمارها و مشکلات کنونی در سبک غلط زندگی راهکارهای برونرفت از وضعیت کنونی نیز به مردم بازگو شود.
ره انجام اظهار داشت: در این سفرنامه باید بتوانیم مشکلات را بیان و ظرفیتها را نیز بازگو کنیم تا به نتایج قابل قبولی برسیم.
۱۴ هزار داوطلب در استان قزوین آماده اجرای طرحهای سلامت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۱۴ هزار داوطلب در استان قزوین فعال هستند که این رقم بیانگر علاقه و مشارکت خوب اعضاء است که باید قدر آن را بدانیم و در سایر طرحها نیز از این ظرفیت بهخوبی استفاده کنیم.
ره انجام در خصوص راهاندازی خانه سلامت و امید در قزوین اظهار داشت: برای راهاندازی این خانه نیازمند مشارکت و کمک خیرین استان هستیم که امیدواریم بتوانیم با همکاری مردم با راهاندازی خانه سلامت کمکهای خوبی را به مردم و بیماران نیازمند ارائه کنیم.
وی بیان کرد: تلاش میکنیم این سفرنامه فقط یک همایش نباشد بلکه مجموعهای از برنامههای متنوع فرهنگی باشد تا بتوانیم نگاه مردم را با مشارکت خیرین و تشکلهای غیردولتی عوض کنیم تا تشکلها بهسلامت اهمیت دهند لذا با طرح «باران مهربانی» که در قزوین صورت میگیرد با کمک خیرین، خانه سلامت و امید را راهاندازی میکنیم تا به مشکلات درمانی رسیدگی شود.
ره انجام گفت: در طرح خانه سلامت به موضوع تحکیم خانواده نیز توجه جدی خواهد شد و بیماریهای رایج مانند سرطان، قلبی، عروقی، دیابت و سایر موارد حاد در اولویت قرار میگیرد.
معاون امداد و نجات استان قزوین عازم مناطق زلزلهزده افغانستان شد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر قزوین با اعلام آمادگی نیروهای امدادی قزوین برای کمک به زلزلهزدگان افغانستان و پاکستان گفت: سازمان امداد کشور یک تیم ۴ نفرِ از سه استان قزوین، مرکزی و تهران را بهعنوان تیم ارزیاب جهت بررسی و بازدید از مناطق صعبالعبور به افغانستان اعزام کرده است.
وی بیان کرد: حکمت الله هاشمی معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر قزوین به همراه تعدادی دیگر از مسئولان سازمان امداد و نجات به افغانستان اعزامشدهاند.
ره انجام گفت: این تیم ارزیاب بهمنظور بررسی اولیه و برآورد نیازهای احتمالی زلزلهزدگان به افغانستان اعزامشدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین بابیان اینکه اطلاعات دریافتی از میزان تلفات و خسارات ناشی از زلزله در افغانستان و پاکستان کامل نیست افزود: مناطق صعبالعبوری در این کشورها وجود دارد که نیروهای امدادی محلی هنوز نتوانستهاند به آن مناطق ورود پیدا کنند و همین امر باعث کندی عملیات امدادرسانی شده است.
نظر شما