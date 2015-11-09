امتیازی که از ورامین گرفته شد/تلاش مسئولان برای احیای یک بنیاد

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: شهرستان ورامین به دلیل دارا بودن ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی یکی از شهرستان‌های متمایز در استان تهران است.

حضور کفن پوشان ورامینی در قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ و اولین لبیک‌گویان به ندای امام راحل و حضور حماسی در جریانات انقلابی نظیر قیام ۱۰ دی ۵۷، سبب شد تا ورامین به‌عنوان دیار شهید و شهادت شناخته شود.

در طول دوران دفاع مقدس نیز منطقه ورامین که در آن روزها شامل پیشوا، پاکدشت و قرچک نیز می‌شد، بیش از ۱۴۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

سرهنگ محمد کاشانی مسئول سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس جنوبشرق استان تهران و عضو ستاد هفته دفاع مقدس شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه آمارها حکایت از تقدیم ۱۴۰۰ شهید توسط جنوبشرق استان تهران در دوران دفاع مقدس دارد اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که این منطقه حدود هزار و ۷۰۰ شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

وی افزود: منطقه جنوبشرق استان تهران نقش به سزایی را در پاسداری از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی ایفا کرده است.

استقرار ۱۴ اداره و نهاد استان و جنوب شرق استان تهران در ورامین

تمامی این افتخارات و نقش‌آفرینی‌های مردم ورامین سبب شد تا بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در ورامین مستقرشده و نقش غیرقابل‌انکاری را در بسط و پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کند.

طی سال‌های گذشته بیش از ۱۴ اداره در شهرستان ورامین به سطح استانی یا جنوب شرق استان تهران ارتقا پیدا کردند که این امر، روند خدمت‌رسانی به مردم دیار ۱۵ خرداد را سرعت بخشید.

امتیازی که از ورامین گرفته شد

شهریورماه سال گذشته بود که برای نخستین بار خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان بنیاد حفظ آثار ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در آستانه انحلال، خبر از تلاش‌های انجام‌شده برای انحلال بنیاد حفظ آثار جنوب شرق استان تهران داد و نوشت: اگرچه بیش از ۱۴ اداره و نهاد در ورامین به سطح استان و جنوب شرق ارتقا پیداکرده‌اند اما خبرهای دریافتی حکایت از قطعی شدن انحلال بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران دارد که این مسئله باعث ناراحتی و نگرانی مسئولان و ایثارگران شده است.

گزارشی که مدتی بعد صحت آن با انحلال بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران رنگ واقعیت به خود گرفت.

نامه‌نگاری‌های مسئولان شهرستان ورامین برای احیای امتیاز ازدست‌رفته

انحلال بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در سال گذشته باعث اعتراض مسئولان ورامینی شد، تصمیمی که امروز اصلاح آن بیش از گذشته احساس می‌شود.

طی ماه‌های اخیر تلاش‌های مسئولان شهرستان ورامین برای احیای امتیاز ازدست‌رفته شدت بیشتری به خود گرفته، به‌طوری‌که نامه‌نگاری‌هایی با مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ستاد کل نیروهای مسلح انجام‌شده است.

در اولین اقدام مسئولان ارشد شهرستان ورامین در نامه‌ای به مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، خواستار فراهم شدن شرایط لازم برای احیای بنیاد حفظ آثار جنوب شرق استان تهران در ورامین شدند.

طی روزهای اخیر نیز آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام‌جمعه و نماینده ولی‌فقیه در شهرستان ورامین در نامه‌ای خطاب به سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح خواستار توجه جدی به احیای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ورامین شد.

مسئولان باید به شهرستان ورامین توجه ویژه کنند

آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین از پیشینه مشخص و روشنی در دفاع از ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی برخوردار است.

امام‌جمعه ورامین افزود: سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری و بزرگان و مسئولان درباره نقش مردم ورامین در پیروزی انقلاب اسلامی و حراست از دستاوردهای آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

وی ادامه داد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در مدت فعالیت خود در شهرستان ورامین با توجه به امکانات موجود، توانست قدم‌هایی را در راستای گسترش فرهنگ شهید و شهادت بردارد.

محمودی اضافه کرد: نامه‌نگاری‌های لازم با مسئولان برای بازگرداندن این امتیاز به شهرستان ورامین صورت گرفته و امیدواریم مسئولان نیز توجه ویژه‌ای به شهرستان ورامین داشته باشند.

وی عنوان کرد: شهرستان ورامین در دوران رژیم پهلوی به علت حمایت از امام راحل از بسیاری امکانات محروم شد و امروز باید به این منطقه توجه ویژه شود.

راه‌اندازی مجدد بنیاد حفظ آثار در ورامین زمینه گسترش فرهنگ شهادت را فراهم می‌کند

سید حسین نقوی حسینی رییس مجمع نمایندگان استان تهران نیز در این زمینه اظهار داشت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران خدمات خوبی را در دوران فعالیت خود در ورامین انجام داد و چندین بار توانست در میان بنیادهای حفظ آثار استان‌های کشور، رتبه برتر را کسب کند.

وی افزود: در شهرستان ورامین چندین ارگان و نهاد به‌صورت استانی و جنوب شرق استانی اداره می‌شوند وقطعا راه‌اندازی مجدد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های جنوب شرق استان تهران می‌تواند در گسترش فرهنگ شهید و شهادت در این استان مؤثر باشد.

مسئولان ورامین آماده همکاری برای راه‌اندازی مجدد بنیاد حفظ آثار هستند

حجت‌الاسلام سید محسن محمودی عضو ستاد دفاع مقدس شهرستان ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان شهرستان ورامین آماده هرگونه همکاری برای راه‌اندازی مجدد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران هستند.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای بازگرداندن این امتیاز به شهرستان ورامین انجام‌شده که باید مسئولان با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.

محمودی ادامه داد: راه‌اندازی باغ‌موزه دفاع مقدس در شهرستان ورامین که مسئولان شهرستان در تلاش برای تحقق آن هستند، می‌تواند زمینه‌ای را برای حضور دوباره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران فراهم کند.

وی اضافه کرد: برای به دست آمدن هر یک از امتیازات در شهرستان ورامین جلسات متعددی پیش‌بینی‌شده و باید برای بازگرداندن مجدد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران تا حضور نتیجه تلاش‌ها ادامه یابد.

محمودی گفت: شهرستان ورامین باوجود داشتن سابقه دینی و انقلابی مستعد داشتن چنین امتیازاتی است و امیدواریم مسئولان کشوری بنیاد حفظ آثار و مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح به این شهرستان عنایت ویژه‌ای داشته باشند.

فتح الله فرجی نائب رییس شورای شهر ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین نیز آمادگی دارد تا از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود برای بازگرداندن بنیاد حفظ آثار جنوبشرق استان تهران به ورامین استفاده کند.

گزارش: صدر الله کردبچه