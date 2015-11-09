محمدصادق نکوییان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کوچ عشایر در سطح استان فارس گفت: عشایر استان باید تا تاریخ ۱۵ آبان ماه مناطق ییلاقی خود را ترک کرده و به مناطق قشلاقی می رفتند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیلاب و بارشهای زیادی برای استان پیش بینی شده، ضروری است که عشایر هرچه سریعتر مناطق مذکور را ترک کرده تا با مشکل روبه رو نشوند.

مدیر کل امور عشایر استان فارس اظهار داشت: البته تعدادی از عشایر تاکنون این کار را انجام نداده اند که در این راستا به معتمدین مسائل مربوطه گوشزدشده تا به عشایر منتقل کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه اجتمال جاری شدن سیلاب در سطح استان وجود دارد آنها باید از اتراق در مسیر یا حاشیه رودخانه بپرهیزند.

نکوییان خواستار قرار گرفتن عشایر و تردد آنها در جاده های مرتفع شد و تاکید کرد: در صورتیکه عشایر هرچه سریعتر به مناطق جنوبی استان کوچ نکنند در صورت بارش باران با مشکلاتی روبه رو خواهند شد.

مدیر کل امور عشایر استان فارس گفت: عشایر و ساکنان حاشیه رودخانه ها درخواست می شود از تردد در حاشیه رودخانه ها جدا خودداری کنند و آلات کشاورزی خود را ازحاشیه رودخانه ها دور کنند.

وی در خصوص تامین سوخت عشایر بیان کرد: ۹۲ جایگاه نفت سفید به منظور ذخیره سازی سوخت عشایر در سطح استان پیش بینی شده است.

نکوییان تاکید کرد: این جایگاه های سوخت قادر به ذخیره ۱۲ هزار لیتر سوخت بوده که با شرکت نفت قراردادی منعقد و توسط تعاونی ها در اختیار عشایر قرار می گیرد.

وی با اعلام اینکه جمعیت عشایری استان ۲۷ هزار و ۲۷۹ حانوار و ۱۵۰ هزار نفر است، در خصوص دیگر اقدامات صورت گرفته برای تامین علوفه عشایر بیان کرد: ۱۰ هزار تن جوی مدت دار از شرکت پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی برای عشایر این استان خریداری شده است.

مدیر کل امور عشایر استان فارس بیان کرد: این میزان علوفه نیز به زودی در بین عشایر استان به منظور تامین علوفه دامها توزیع می شود.