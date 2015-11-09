به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن حسینی خراسانی شامگاه یکشنبه در مراسم اربعین روحانیون مهاجر الی الله و کشته شدگان حادثه منا که با حضور علما و مراجع تقلید در مسجد اعظم قم برگزار شد، ضمن تسلیت به امت اسلامی و نیز به خانواده بازماندگان، اظهار کرد: بر طبق روایات هرکسی که به قصد زیارت خانه خدا بار سفر ببندد و راهی این سرزمین شود، خانه خدا را طواف کند، نماز طوافش را به جا آورد و سعی صفا و مروه را انجام دهد و جان دهد آنچنان پاکیزه می‌شود که گویا از مادر متولد شده است.

وی گفت: از مسلمات فقه ما این است که شخصی در یکی از میقات‌ها محرم شود و به سوی حرم شریف مکه مشرف شود اگر تا قبل از به پایان رسیدن مناسک جان خود را از دست بدهد حج او صحیح است لذا آن‌هایی که در سرزمین منا این‌گونه جان خود را از دست دادند پاک و پاکیزه مهمان خداوند خود شده‌اند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه شعار دست اندرکاران حج هر ساله این است که خدمت به ضیوف الرحمان و زائران بیت الله حرام شرافتی بزرگ است، افزود: پادشاه عربستان خود را خادم الحرمین می‌داند و این را مایه افتخار خود عنوان می‌‌کند.

وی با این تأکید بر اینکه کسانی که خود را خادم الحرمین می‌دانند باید دید که آیا در عمل نیز این‌گونه یوده‌اند یا نه، ادامه داد: این حجی که هر ساله باید کانونی برای نشر فرهنگ اسلام و فرصتی برای ارائه اسلام ناب به دنیا باشد و نیز ارتباط محبت آمیز و دوستانه میان ملیت‌های گوناگون از سراسر دنیا برقرار باشد در آن خفقان، ترس و وحشت حاکم شده است.

حجت الاسلام حسینی خراسانی با اشاره به اینکه در حادثه منا نزدیک به 8 هزار انسان در حال احرام جان باختند، گفت: همواره در دنیا سیره عقلای دنیا در تمام ادیان بر این بوده که گاهی حوادث را به یک فرصت برای تلطیف روابط سیاسی بین دولت‌ها تبدیل می‌کنند در حالی که شاه عربستان برای این منظور حتی اظهار همدردی هم با ایران نکرد.

آل سعود به اصول انسانی هم پایبند نیستند

وی با بیان اینکه کسی که خود را خادم زائرین بیت الله حرام می‌داند حتی از یک ابراز همدردی با کشورهای اسلامی و داغداران دریغ ورزید، تصریح کرد: حاکمان سعودی به دلیل ثروت و توهم قدرتی که دارند به هیچ اصلی از اصول عقلی، انسانی و بین المللی پایبند نیستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه آل سعود قصد نداشت هیچ همکاری را با کشورمان داشته باشد، گفت: آگر آن نطق پرصلابت و شجاعانه و حکیمانه مقام معظم رهبری و تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران حج از جمله رئیس سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی نبود اجساد را تحویل نمی‌دادند و آن‌ها را دسته جمعی به خاک می‌سپردند.

تهدیدهای رهبری موجب تغیر موضع و همکاری سعودی‌ها شد

وی تصریح کرد: تهدیدهای مقام معظم رهبری موجب شد تا حاکمان سعودی تغییر موضع دهند و همکاری کنند.

حجت الاسلام حسینی خراسانی گفت: در این حادثه از همه اقشار به ویژه روحاینون برجسته، اساتید حوزه علمیه، مجنهد و امام جماعت، قاریان بین المللی و نیز مدیران و روحانیون کاروان‌ها جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه ما در حادثه منا مظلوم واقع شده‌ایم، توضیح داد: در حادثه منا به ملت ما و دیگر ملت‌ها ظلم شده است چرا که در این حادثه نه تنها سعودی‌ها کمک نکردند بلکه اجازه کمک کردن هم به دیگران نمی‌دادند و تنها نظاره‌گر بودند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: این خون‌های به ناحق ریخته شده به زودی اثر خود را می‌گذارد و خون مظلوم دودمان ظالم را تباه خواهد کرد.

وی افزود: آل سعود در این حادثه بر طبق اصول اخلاقی و اسلامی رفتار نکرد و فقط جان دادن افراد را تماشاگر بود؛ ما اکنون فریاد مظلومیتمان بلند است.