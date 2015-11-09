مراسم چهلمین روز درگذشت روحانیون حادثه منا در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین جان باختگان روحانی و مهاجران الی الله که در فاجعه منا و حج امسال جان خود را از دست داده‌اند شامگاه یکشنبه در مسجد اعظم قم با حضور مراجع تقلید، اساتید حوزه و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

در این مراسم که از سوی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و آستان مقدس حضرت معصومه(س) و نیز استانداری قم برگزار شد، آیت الله العظمی علوی گرگانی، آیت الله العظمی شبیری زنجانی، آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه، آیت الله ابراهیم امینی، آیت الله مرتضی مقتدایی و نمایندگانی از بیوت آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله حکیم حضور داشتند.

حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم که حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(ع)، سید محمد صادقی استاندار قم و بسیاری دیگر از مسؤلان حضور داشتند، حاج عباس حیدرزاده به مدح اهل بیت(ع) پرداخت.

حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: این خون‌های به ناحق ریخته شده در سرزمین منا به زودی اثر خود را می‌گذارد و گریبان آل سعود را خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه کسی که خود را خادم زائرین بیت الله حرام می‌داند حتی از یک ابراز همدردی با کشورهای اسلامی و داغداران دریغ ورزید، تصریح کرد: حاکمان سعودی به دلیل ثروت و توهم قدرتی که دارند به هیچ اصلی از اصول عقلی، انسانی و بین المللی پایبند نیستند.