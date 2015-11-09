به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مقصودی شامگاه چهارشنبه در کارگروه فرهنگی و امور اجتماعی استان همدان بابیان اینکه در هفت ماه نخست امسال ۲ هزار و ۳۹۸ مورد طلاق به ثبت رسيده، افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل متأسفانه افزایش ۱۰.۸ درصدی داشته است.

وی بيشترين طلاق ثبت‌شده در این مدت را با تعداد ۲۵۰ مورد مربوط به زوجينی اعلام کرد که در سن برابر قرار دارند.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان با تأکید بر اینکه در هفت‌ماهه نخست سال جاری در هر شبانه‌روز ۱۱ طلاق در استان همدان به ثبت رسیده است، دوام زندگی را برابر ۶.۹ سال عنوان کرد و یادآور شد: اين شاخص برای مناطق شهری ۷.۲ سال و برای مناطق روستايی ۵.۶ سال بوده است.

مقصودی فر نسبت ازدواج به طلاق را در هفت‌ماهه سال ۹۴ برابر ۵.۲ بیان کرد و گفت: به ازای هر ۵ ازدواج يک طلاق به ثبت رسيده است درحالی‌که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵.۷ بوده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین سن طلاق برای مردان برابر ۳۴.۴ سال و برای زنان ۲۹.۱ سال بوده است، افزود: میزان دوام زندگی برابر ۶.۹ سال بوده است که این شاخص برای مناطق شهری ۷.۲ سال و برای مناطق روستایی ۵.۶ سال بوده است.

در هر شبانه‌روز ۵۸ مورد ازدواج به ثبت رسیده است

این مسئول همچنین بابیان اینکه در هفت ماه نخست سال جاری در هر شبانه‌روز ۵۸ مورد ازدواج به ثبت رسیده است، اظهار داشت: در این مدت تعداد ۱۲ هزار و ۴۶۷ مورد ازدواج به ثبت رسيده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نسبت ۱.۳ درصد افزایش‌یافته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان با اشاره به اینکه بيشترين ازدواج ثبت‌شده با تعداد هزار و ۲۲۰ مورد مربوط به زوجينی است که در سن برابر قرار دارند، اظهار داشت: ميانگين سن ازدواج برای مردان برابر با ۲۸.۴ سال و برای زنان ۲۲.۹ سال بوده است.

مقصودی فر ادامه داد: ميانگين سن ازدواج برای مردان شهری برابر ۲۹.۱ سال و مردان روستايی برابر ۲۶.۸ سال بوده است.

وی ميانگين سن ازدواج برای زنان شهری را برابر ۲۳.۹ سال وزنان روستايی را ۲۰.۴ سال اعلام کرد.

مقصودی فر از افزایش ۷.۸ درصدی ولادت در هفت‌ماهه امسال در این استان خبر داد.

وی بابیان اینکه در این مدت در هر شبانه‌روز ۹۹ نوزاد در استان همدان متولدشده است، افزود: در هفت‌ماهه امسال ۲۱ هزار و ۳۱۴ واقعه ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۷۴ پسر و ۱۰ هزار و ۳۴۰ نفر هم دختر بوده است.

به ازای هر ۱۰۶ پسر ۱۰۰ دختر متولدشده است

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان با اشاره به اینکه میزان ولادت‌های هفت‌ماهه سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۸ درصد افزایش‌یافته است، اظهار داشت: درمجموع در استان همدان به ازای هر ۱۰۶ پسر ۱۰۰ دختر متولدشده است.

مقصودی فر در ادامه بابیان اینکه از کل ولادت‌های ثبت‌شده تعداد ۱۳ هزار و ۶۶۲ مورد شهری و ۷ هزار و ۶۵۲ مورد هم روستایی بوده است، عنوان کرد: ۹۹.۷ درصد از ولادت‌ها به استناد گواهی ولادت بيمارستان به‌موقع به ثبت رسيده است.

وی با اشاره به اینکه بيشترين ولادت‌ها با ۳۱.۸ درصد مربوط به گروه سنی مادران ۲۹-۲۵ سال بوده است، یادآور شد: ۹۹.۷ درصد از ولادت‌های ثبت‌شده در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسیده‌اند.

مقصودی فر گفت: بيشترين درصد ثبت ولادت در مهلت قانونی با ۹۹.۹ درصد مربوط به شهرستان‌های رزن و اسدآباد و کمترين آن مربوط به شهرستان همدان است.

وی همچنین از ثبت ۳۴۸ مورد دوقلو زایی و ۱۷ مورد سه‌قلو زایی در هفت‌ماهه سال ۹۴ خبر داد.

این مسئول در ادامه به نرخ خام ولادت در استان همدان اشاره کرد و بابیان اینکه این نرخ در این استان برابر ۱۹.۹ در هزار بوده است، افزود: بيشترين نرخ ثبت ولادت با ۲۱.۴ در هزار مربوط به شهرستان کبودرآهنگ و کمترين آن با رقم ۱۷.۳ در هزار مربوط به شهرستان تويسرکان بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان همچنین یادآور شد: در هفت ماه گذشته بيشترين نام انتخابی در گروه پسران با تعداد ۶۴۷ مورد مربوط به نام اميرعلی و در گروه دختران نیز بيشترين نام انتخابی با ۹۱۶ مورد مربوط به نام فاطمه بوده است.

ابوالفضل و اميرحسين در رتبه‌های بعدی بيشترين نام انتخابی پسران قرار داشته‌اند

مقصودی فر با اشاره به اینکه بعد از نام امیرعلی در گروه پسران، ابوالفضل و اميرحسين در رتبه‌های بعدی بيشترين نام انتخابی پسران قرار داشته‌اند، اظهار داشت: در گروه دختران نيز بعد از نام فاطمه، به ترتيب نام‌های زهرا و نازنين زهرا حائز بيشترين تعداد بوده‌اند.

وی در ادامه همچنین به آمار فوتی‌های استان همدان در هفت ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت تعداد ۵ هزار و ۹۲۸ واقعه فوت به ثبت رسيده که از این تعداد ۳ هزار و ۴۷۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۴۵۲ نفر هم زن بوده‌اند.

مقصودی فر بابیان اینکه از تعداد کل فوت‌های ثبت‌شده در این مدت ۳ هزار و ۷۷۰ مورد شهری و ۲ هزار و ۱۵۸ مورد هم روستايی بوده است، افزود: به‌طور متوسط در هفت‌ماهه امسال در هر شبانه‌روز ۲۷ مورد فوت به ثبت رسيده است.

وی بيشترين علت فوت مربوط را با هزار و ۷۴۷ مورد مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی اعلام کرد و اظهار داشت: ۴۴.۷ درصد از فوت‌های ثبت‌شده در این مدت در گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان در ادامه با تأکید بر اینکه ۹۹.۲ درصد از فوت‌های ثبت‌شده در مهلت قانونی ۱۰ روزه ثبت‌شده است، بیان داشت: بيشترين درصد ثبت فوت در مهلت قانونی با ۹۹.۵ درصد مربوط به شهرستان نهاوند و کمترين آن با ۹۶.۶ درصد مربوط به‌ شهرستان بهار است.