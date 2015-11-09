طلب ۲۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی لرستان از کارفرمایان

شهناز حمزه لویی در گفتگو با خبرنگار مهر، به طلب ۲۰۰ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین سیستم های درآمد و هزینه بوده که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از کارفرمایان و کارگاه های بیمه گر طلب دارد.

وی بر لزوم پرداخت سریع حق بیمه های معوق از سوی کارفرمایان تاکید کرد و افزود: به کارفرمایان توصیه می شود حق بیمه هایی که تا امروز معوق مانده اند را هر چه سریع تر پرداخت کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان بیان داشت: انتظار داریم به واسطه اینکه حق بیمه های پرداخت نشده مشمول جریمه هستند و ضمانت اجرایی وصول آن ها جریمه هایی است که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده اند به موقع پرداخت شوند.

حمزه لویی با بیان اینکه اگر روند عدم پرداخت حق بیمه ها از سوی کارفرمایان ادامه یابد به ضرر آن ها خواهد بود عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی لرستان همواره با کارفرمایان همکاری کرده لذا انتظار داریم کارفرمایان نیز با برنامه ریزی منظم به شکل اقساطی که این سازمان مشخص کرده برای شروع پرداخت حق بیمه های معوق خود اقدام کنند.

وی از سامان دهی و بیمه ۲۱ هزار کارگر ساختمانی در استان خبر داد و گفت: تلاش می شود با شناسایی کارگران واقعی تا پایان امسال هفت هزار کارگر دیگر استان تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد.