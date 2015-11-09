به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم عباسی شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: چهل هزار کارت شارژ فراکارت ویژه شهروندان اراک توزیع شده است و این طرح از نوزدهم آبان در اراک اجرا خواهد شد.

وی افزود: با استقبال شهروندان در راستای استفاده از اتوبوس های شرکت واحد با بهره گیری از طرح فراکارت تعداد بیشتری توزیع خواهد شد.

شهردار اراک اظهار داشت: شهروندان می توانند فراکارت را از شعبه های بانک تجارت، کیوسک های روزنامه فروشی، فروشگاه های معتبر شهر اراک و در ۴۸ نقطi دیگر شهری که در نظر گرفته شده است تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح خدمات رسانی بهتر به همشهریان در راستای تکریم مسافران ناوگان اتوبوسرانی است، افزود: این طرح به زودی در ناوگان تاکسیرانی نیز اجرا خواهد شد.

تخصیص ۱۹۲ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های تقاطع غیرهمسطح اراک

عباسی در مورد حوزه عمرانی شهری هم گفت: سال گذشته در حوزه عمرانی شهری، ۱۹۲میلیارد تومان برای پروژه های شهری شامل احداث تقاطع غیرهمسطح شهید فتحی، تقاطع غیرهمسطح شهید احمدی، تقاطع غیرهمسطح شهید سیاوش امیری، تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه و بلوار غدیر هزینه شده است که این طرح ها بین ۲۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهردار اراک در مورد پروژه های مشارکتی بخش خصوصی گفت: برای این پروژه ها شامل مجتمع آفتاب، مجتمع خاتم، مجتمع ثنا، مجتمع گلستان، مجتمع ایران زمین، مجتمع نیایش و شهرک خودروی اراک بالغ بر یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که برخی از این طرح ها به بهره برداری رسیده و برخی دیگر در حال اتمام است.

عباسی در بخش دیگر سخنان خود از ایجاد گرمخانه برای افراد بی خانمان و آسیب پذیر شهر اراک خبر داد و گفت: عملیات احداث گرم خانه ای در اراک آغاز شده است و امیدواریم این گرمخانه که بخشی برای زنان و بخشی برای مردان در آن پیش بینی شده است قبل از فرارسیدن زمستان آماده بهره برداری شود.

فضای سبز شهر اراک سه برابر افزایش یافت

شهردار اراک در مورد فضای سبز هم گفت: سال گذشته ۳۰۰ هکتار فضای سبز در اراک احداث و ۱۶ بوستان بهسازی شده است که با این رقم سطح فضای سبز در شهر اراک سه برابر شده است.

عباسی اظهار داشت: ۸۰ درصد از آب فضای سبز اراک از آب چاه هایی که به علت آلودگی از رده خارج شده اند تامین می شوند و برای آبیاری نیز از روش آبیاری مکانیزه قطره ای و بارانی و آبیاری هوشمند و برای اولین بار در کشور برای آبیاری در منطقه جنگلی چقا نیز از روش آبیاری زیرسطحی بهره گیری شده است.

شهردار اراک در مورد گشایش نمایشگاه کتاب در فرهنگسرای شهر واقع در کوی صنعتی اراک گفت: ۲۰۰ هزار جلد کتاب با دو هزار و ۵۰۰ عنوان شامل کتاب های کمک آموزشی از مقطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی و هشت هزار کتاب در زمینه های جوانان و عمومی از یکصد ناشر با ۲۰ درصد تخفیف برای کتاب های کمک آموزشی و ۴۰ درصد تخفیف برای کتاب های عمومی در نظر گرفته شده است و این نمایشگاه تا ۲۹ آبان ماه دایر است.

عباسی از اجرای فاز اول طرح پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن شش هزار اصله درخت در اراک خبر داد و گفت: فاز دوم این طرح نیز در دستور کار فضای سبز شهرداری قرار دارد.

شهردار اراک ساخت زیرگذر عابر پیاده در خیابان شهید شیرودی اراک، بهره برداری از مرکز تحقیقات تاریخی طبیعی(موزه تنوع زیستی اراک)و برون سپاری خدمات شهری به صورت پایلوت به دفاتر پیشخوان دولت را از برنامه های دیگر شهرداری در سال جاری برشمرد.