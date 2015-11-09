مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر به خسارات ناشی از وقوع سیل های اخیر در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: برآورد خسارت های وارده به بخش کشاورزی استان رقمی معادل ۶۹ میلیارد تومان در سطح استان است.

وی بیشترین حجم خسارات بخش کشاورزی را به شهرستان کوهدشت مربوط دانست و بیان کرد: خسارات ناشی از وقوع سیل در این شهرستان بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه خسارات وارده به بخش کشاورزی استان شامل همه زیر بخش های این حوزه است، افزود: بیشتر خسارات سیل در استان به زیر بخش دام با رقمی حدود ۲۲ میلیارد تومان مربوط می شود.

غضنفری اضافه کرد: پس از زیر بخش دام بیشترین میزان خسارات در زیر بخش زراعت، باغبانی و آب و خاک اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه برآورد خسارات سیل در استان توسط استانداری لرستان به وزیر کشور ارسال شده، عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی استان را به وزیر جهاد کشاورزی منعکس کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: سازمان جهاد کشاورزی درخواست کمک برای جبران خسارت در بعضی زیرساخت های بخش کشاورزی را دارد که امیدواریم اعتباراتی در حوزه آبخیزداری که اصلی ترین عامل موثر برای جلوگیری از وقوع سیل است به استان تخصیص داده شود.