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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۵:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جمع آوری امضا برای بررسی خارج نوبت طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند

جمع آوری امضا برای بررسی خارج نوبت طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمع آوری امضا برای بررسی خارج از نوبت طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند خبر داد و گفت: فقط در این صورت این طرح تا قبل از پایان سال در دستور بررسی قرار می گیرد.

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند از کارافتاده چندی قبل مطرح شد و برهمین اساس در دستور بررسی کمیسیون ها قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای این طرح فوریتی در نظر گرفته نشده است، گفت: به همین دلیل باید برای بررسی روال عادی طی شود و مدت ها در نوبت بررسی قرار گیرد که این موضوع خود زمان بر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس به دنبال جمع آوری امضای ۵۰ نفر هستند تا بتوان طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند را خارج از نوبت بررسی کرد.

سعیدی با اشاره به اینکه نظر نمایندگان مجلس برای بررسی سریع و تصویب این طرح مثبت است، گفت: فضای کلی مجلس برای کمک و حمایت از نیازمندان و از کارافتادگان مساعد است.

کد مطلب 2961160
مهناز قربانی مقانکی

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