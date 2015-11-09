جمع آوری امضا برای بررسی خارج نوبت طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند از کارافتاده چندی قبل مطرح شد و برهمین اساس در دستور بررسی کمیسیون ها قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای این طرح فوریتی در نظر گرفته نشده است، گفت: به همین دلیل باید برای بررسی روال عادی طی شود و مدت ها در نوبت بررسی قرار گیرد که این موضوع خود زمان بر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس به دنبال جمع آوری امضای ۵۰ نفر هستند تا بتوان طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند را خارج از نوبت بررسی کرد.

سعیدی با اشاره به اینکه نظر نمایندگان مجلس برای بررسی سریع و تصویب این طرح مثبت است، گفت: فضای کلی مجلس برای کمک و حمایت از نیازمندان و از کارافتادگان مساعد است.