فاصله عميقي ميان دولت و مردم انگليس وجود دارد/ دموكراسي در انگليس رو به زوال است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديپندنت نوشت: در حالي كه مردم انگليس سيستم سياسي اين كشور را قديمي و منسوخ مي دانند و مي گويند كه قدرت تنها در دست گروه محدودي است، دموكراسي در انگليس در حال زوال است .

بنا بر تحقيقي كه صورت گرفته، تصوير ناراحت كننده اي از وجود فاصله زياد بين مردم و دولت انگليس ترسيم مي شود. شمار زيادي از مردم فكر مي كنند كه راي آنها به دولت بيهوده بوده و آنها بر تصميماتي كه زندگيشان را شكل مي دهد، هيچ نقشي ندارند.

در اين تحقيق آمده است كه مردم انگليس تمايل زيادي براي تغيير قدرت در دولت دارند وعلت اينكه در انتخابات عمومي سال گذشته در انگليس 40 درصد از افراد واجد شرايط راي نداده اند، مربوط به خونسردي عمومي و يا كاهش احساس مسئوليت است.

در اين تحقيق همچنين به اين مسئله اشاره شده كه اكثر مردم طرفدار اقداماتي مثل جنبش ضد جنگ هستند. مردم مخالف سيستم قديمي راي گيري هستند و يك سيستم انتخابي را كه هر چه بيشتر " پاسخگو " باشند مي پسندند .

اين تحقيق معتقد است كه افراد 16 ساله نيز بايد درفرايند راي گيري كشور و فرايند دموكراتيك مشاركت داشته باشند.

در اين تحقيق به ناتواني پارلمان انگليس براي انجام يك بررسي از جنگ عراق يا دريافت جزئياتي از وزراي انگليس به خاطر هزينه هاي مصرف شده در پيشنهادهاي آنها براي كارتهاي هويت ملي ، اشاره شده است.



به نوشته اينديپندنت، بايد كميته هاي انتخابي براي اعضاي پارلمان انگليس تشكيل شود كه داراي قدرت بيشتري باشد.

در اين گزارش خواسته شده تا قدرت از دولت مركزي به پارلمان و از آنجا به شوراهاي شهري منتقل شود.

اين تحقيق همچنين اين مسئله را خاطر نشان مي كند كه سازماندهي دوباره سيستم هاي دموكراتيك به تنهايي كافي نيست و راي دهندگان بايد اين اجازه را داشته باشند كه بتوانند تفاوتي را در زندگي خود ايجاد كنند.

اين تحقيق توسط "جوزف ران تري تراست" درسال 2004 به منظور توسعه و ايجاد پيشرفت در مشاركت سياسي ترتيب داده شد.

تهيه كننده اين تحقيق، نشستهايي با مردم در سراسر كشور انگليس داشته و نظرسنجي هايي را نيز انجام داده است ؛ وي همچنين اسناد و مداركي را از آكادمي ها و سياستمداران جمع آوري كرده است.

اين در حالي است كه در ماههاي اخير اعتراض افكار عمومي انگليس به توني بلر نخست وزير اين كشور و سياست هاي وي به شدت افزايش يافته است.

آبزرور مدتي پيش نوشت: در حالي كه فقط شش ماه از انتخاب مجدد توني بلر نخست وزير اين كشور مي گذرد، بيش از 55 درصد مردم اين كشور از وي ناراضي هستند.



اين گزارش افشاگرانه در حالي منتشر مي شود كه انگليس و آمريكا براي يپشبرد سياستهاي جاه طلبانه و مستبدانه خود در كشورهاي مستقل جهان از عناوين فريبنده اي همچون دمكراسي، آزادي و حقوق بشر سوء استفاده مي كنند و براي دخالت در امور داخلي كشورها و برهم زدن امنيت وثبات آنها مبالغ زيادي هزينه مي كنند.