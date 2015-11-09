حجت الاسلام مهدی توسلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم جدی مجموعه اوقاف برای توسعه و تقویت فعالیت های قرآنی و فرهنگ سازی هر چه بیشتر در این عرصه اظهار داشت: تدابیر و برنامه های بسیاری در حوزه قرآنی اندیشیده شده که به تدریج اجرایی خواهد شد.

وی افزود: نقش مدرسه و آموزش و پرورش در این بخش بسیار کلیدی است و با عنایت به اهمیت این نهاد، تفاهمنامه ای با آموزش و پرورش منعقد شد تا فعالیت های قرآنی با انسجام بیشتری پیگیری شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملارد عنوان کرد: با تعامل و تفاهمنامه حاصل شده تا پایان سال، هزار و ۷۵۰ دانش آموز ملاردی حداقل حافظ یک جزء از قرآن کریم خواهند شد.

توسلی گفت: برگزاری محافل انس با قرآن از دیگر اقدامات و برنامه های فرهنگی به شمار می رود که با جدیت اجرایی و پیگیری می شود و با همکاری سپاه ناحیه مقاومت این شهرستان تاکنون مراسم متعددی در این خصوص اجرا شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت های فرهنگی در امامزادگان ملارد برگزار می شود تا همگام با چنین برنامه هایی، از ظرفیت ویژه این اماکن مقدس نیز به عنوان قطب فرهنگی استفاده شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملارد یادآور شد: مجموعه اوقاف قابلیت ارائه طرح و برنامه برای تمامی مناسبت های ملی و مذهبی را دارد و با همکاری مضاعف دستگاه های فعال در این شهرستان، عدم موازی کاری و همسویی توانمندی ها، می توان مراسمی در خور و با شکوه برگزار کرد تا اهداف پیش بینی شده، با خروجی و بازدهی هر چه مطلوب تری همراه شود.