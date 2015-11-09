بررسی شیوه های حفظ سلامت دهان و دندان نوزادان

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن دندان آمریکا روش هایی را برای محافظت از دندان نوزادان پیشنهاد داده است.

- هرگز نوشیدنی های شکردار، آب میوه یا آب قند را در بطری نوزاد نریزید. صرفا از بطری برای ذخیره شیر مادر یا شیر خشک استفاده کنید. هرگز اجازه ندهید که نوزاد شما با بطری به بستر برود.

- قاشق یا پستانک نوزاد را در دهان خود نگذارید. به این ترتیب از انتقال میکروب و باکتری جلوگیری می شود.

- هرگز پستانک نوزاد را با شیرینی جات و مایعات شیرین آغشته نکنید.

- حتما توجه کنید که کودک بعد از خوردن انواع شیرینی جات و شکلات ها و آب نبات ها، دهان خود را با آب کاملا شستشو دهد و یا یک لیوان آب بنوشد.

- بعد از تغذیه نوزاد، لثه های نوزاد را با استفاده از پارچه ای مرطوب و تمیز پاک کنید. وقتی دندان ها در آمدند و حداکثر تا سن ۳ سالگی دندان های نوزاد را آرام با استفاده از مسواک و خمیردندان فلورایدی به اندازه یک دانه برنج پاک کنید.

- ما بین سنین ۳ الی ۶ سالگی، از مقدار خمیر دندان به اندازه یک نخود استفاده کنید. تا حدود سن ۶ سالگی و زمانی که کودک یاد بگیرد محتوی دهان خود را به بیرون بریزد، بر مسواک زدن دندان های فرزندان خود نظارت داشته باشید.

- بعد از یک سالگی کودک خود از فنجان عادی برای نوشاندن مایعات به وی استفاده کنید.

- عادات غذایی سالم را از سنین کم به فرزند خود یاد بدهید.