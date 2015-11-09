به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق خرازی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، بابیان اینکه همه ما در حزب ندای ایرانیان و بهتبع آن طیف اصلاحطلبان رسالتی داریم و فکر میکنیم مشروعیت رأی مردم و انتخابات این دوره مجلس، خلاصی از شر تندروی است افزود: در شورای هماهنگی سعی خواهیم کرد حرفهای خود را بزنیم و بهصورت نسبی بررسی میکنیم که چگونه همکاری کنیم.
خرازی همچنین در مورد اینکه بعضی اصلاحطلبان معتقدندلاریجانی گزینه بهتری نسبت به سایرین برای ریاست مجلس آینده است، گفت: ما چنین اعتقادی نداریم، چرا که آقای لاریجانی در یک صف و جبهه دیگر و ما در جبهه دیگر هستیم.
وی با اشاره به تلاش های دکتر لاریجانی در مسیر تصویب برجام در مجلس گفت: آقای لاریجانی در ماجرای برجام به دولت کمک کرده است.
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان ادامه داد: ما با لاریجانی اختلافات فکری و سیاسی داریم و در عین حال احترام خاصی برای ایشان قائل هستیم چون یکی از چهرههای جدی و فعال نظام سیاسی ایران است، اما در رابطه با اینکه ما با وی به توافق برسیم، بچههای حزبی که من به آن تعلق و اعتقاد دارم، باید تصمیم بگیرند. تصور نمیکنم خروجی حزب ما چنین باشد که البته این نظر شخصی من است.
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در ادامه با تأکید بر وجود اختلافنظر سیاسی با دکتر لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: ما با آقای لاریجانی اختلافات فکری و سیاسی داریم.
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در ادامه در مورد پیشبینی فضای رقابتهای انتخاباتی و وضعیت کسب کرسیهای مجلس برای اصلاحطلبان گفت: اگر شورای نگهبان مقداری بامحبتتر رفتار کند، اصلاحطلبان پیروز قطعی انتخابات خواهند بود. در عالم سیاست همهچیز ممکن است و غیرممکنی نداریم.
خرازی در ادامه در خصوص بحث حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی و مبانی حقوق بشر یک بحث جدی است، رعایت حقوق شهروندی و اجرای عدالت موضوع دیگری است که باید به آن توجه داشت.
وی ادامه داد: مبانی اصلی حقوق شهروندی، حقوق جامعه است و بر اساس حق جامعه، حق افراد تأیید می شود، مهمترین عنصری که در حقوق شهروندی مفهوم خود را پیدا میکند امنیت جامعه است.
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان بابیان اینکه نهاد حقوق بشر اسلامی مدتها است تشکیلشده و مجموعهای از علما و فقها در آن کار میکنند افزود: تبیین گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی با گفتمان دینی و اسلامی توسط علما در حال انجام است.
خرازی افزود: با توجه به مواضع دینی و ملی خودمان معتقدیم گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی باید براساس این دو مقوله به هم نزدیک و تطبیق دادهشده و مقایسه تطبیقی صورت گرفته و بر اساس این مقایسه بتواند بیان و مطرح شود.
نظر شما