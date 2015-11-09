آماده باش مرزی اورژانس در اربعین/استقرار ۲۰ پایگاه بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین صابری نیا رویکرد وزارت بهداشت در ایام اربعین را تامین امنیت سلامت در درون مرزهای کشور عنوان کرد و گفت: در این زمینه ظرفیت اورژانس های پیش بیمارستانی در مرزها با افزایش ۱۰۰ درصدی و پایگاه های مراقبت های بهداشتی نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت به گونه ای که حدود ۲۰ پایگاه مراقبت های بهداشتی در مرزها در ایام اربعین فعال می باشند همچنین ظرفیت بیمارستان های نقاط مرزی با عراق و نیروهای انسانی مورد نیاز را مورد توجه داریم تا زائرین عزیز با مشکل مواجه نشوند.

وی به اقدامات موثر بهداشتی برای زائرین اشاره کرد و گفت: آموزش های لازم به این عزیزان در حین سفر در خصوص چگونگی بهداشتی عمل کردن و یا پیشگیری از مصرف مواد غیر بهداشتی به آنها ارائه خواهد شد.

صابری نیا افزود: در سامانه ثبت نام عتبات عالیات نیز بخشی قرار داشت که زائرینی که دچار بیماری زمینه ای خاص بودند در هنگام ثبت نام آن قسمت را پر می کردند و از این طریق به ما اعلام شد تا این افراد را با مراقبت های ویژه مورد توجه قرار دهیم.

وی همچنین به استقرار یک پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در فاصله هر ۵ تا ۱۰ کیلومتر در نقاط مرزی با عراق در ایام اربعین اشاره کرد و از آمادگی کامل ۲ بالگرد اورژانس اهواز و کرمانشاه به منظور حوادث احتمالی و ارائه خدمات به مردم خبر داد.