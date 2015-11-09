پندار اکبری بازیگر تلویزیون و سینما با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به فعالیت های خود در عرصه تصویر به خبرنگار مهر گفت: ممکن است بازی در یک اثر تئاتری را قبول کنم همچنین در فیلمی به نام «در قلمرو خورشید» بازی کرده ام که آماده عرضه در شبکه نمایش خانگی است اما شاید از تلویزیون نیز پخش شود.

وی ادامه داد: من برای اولین بار در این فیلم به کارگردانی ابراهیم صمیمی یک نقش منفی دارم و نقش یک تروریست را بازی کرده ام. «قلمرو خورشید» داستانی پلیسی دارد و به یک گروه تروریستی می پردازد که وارد کشور می شوند.

بازیگر سریال «معراجی ها» با اشاره به حضور نداشتنش در تلویزیون بیان کرد: مدتی است کاری در تلویزیون ندارم که بخشی از آن به فیلمنامه های ضعیف پیشنهادی مربوط می شود و بخشی هم به این که کار نیست و اکنون بسیاری از بازیگران سینما و تلویزیون بیکار هستند.

بازیگر سریال «نیاز» با اشاره وضعیت حال حاضر سینما و تلویزیون اظهار کرد: تولیدات در چند سال اخیر کاهش یافته و در سینما کارهای زیادی نداشته ایم و در این شرایط حتی پیشنهادها هم محدود شده است. از طرف دیگر این پیشنهادها آنقدر ضعیف هستند که بهتر است در آنها حضور نداشته باشیم.

وی با اشاره به راهنمایی هایی که در حرفه بازیگری در سینما و تلویزیون از پدرش عبدالرضا اکبری دریافت می کند، یادآور شد: در این سال ها ثابت شده است که خودم در این حرفه جلو می روم و تنها به عنوان مشاور از پدر کمک می گیرم و او هیچ گاه به عنوان کسی که بخواهد مرا در پذیرفتن نقشی خاص حمایت کند فعالیت نبوده است.

اکبری در پایان بیان کرد که به دنبال حرفه ای خارج از فعالیت های هنری چون بازیگری سینما و تلویزیون است تا بتواند با آن چرخ زندگی را بچرخاند.