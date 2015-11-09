کاهش شدید جمعیت میش مرغ در کشور/۴۰ قطعه چیرگ شناسایی شد

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون تنها پناهگاه این پرنده زیستگاه‌های تپه ماهوری شهرستان بوکان است اظهارداشت: جمعیت موجود میش مرغ در منطقه در حدود ۴۰ قطعه بوده که این جمعیت نیز تا به حال به کمک مردم محلی حفاظت شده است.

وی با تاکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از این پرنده نادر افزود: در حال حاضر این پرنده در لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت در طبقه آسیب پذیر قرار دارد که در این راستا باید اقدامات لازم در جهت حفاظت از این پرنده زیبا و زیستگاه‌های آن انجام پذیرد.

جباری یکی از اقدامات در این زمینه را فرهنگ سازی و مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پیامدهای بوجود آمده از فعالیت‌های انسان که بدون رعایت ضوابط زیست محیطی صورت پذیرفته موجب شده منابع طبیعی و محیط زیست کره زمین آلوده و یا تخریب شوند که این عوامل باعث کاهش تنوع زیستی حیات وحش و از بین رفتن زیستگاه‌ها شده است.

وی چرای بی رویه، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، ناامن شدن منطقه و کاهش غذا برای این گونه، بروز پدیده خشکسالی در سال های گذشته را از مهمترین عوامل تهدید کاهش جمعیت میش مرغ عنوان کرد و افزود: در حال حاضر میش مرغ می تواند به یکی از مهمترین آثار طبیعی ملی در شهرستان بوکان تبدیل شود و به عنوان یک جاذبه گردشگری در منطقه شمار زیادی از علاقه مندان به پرندگان را به سوی خود جلب کند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون بوکان تنها مامن این گونه باارزش جانوری در کشور به شمار می رود اعلام کرد: در سالهای گذشته میش مرغ در نقاط مختلف مشاهده شده بود که مهمترین آن دشت اسد آباد استان همدان بود ولی در سالهای اخیر این پرنده به جز در بوکان در سایر نقاط به ندرت و یا اصلا مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه در این راستا ۵۰۰ هکتار از دشت سوتاو و حمامیان بوکان با هدف صیانت از زیستگاه میش مرغ و جلوگیری از فعالیت روستائیان و کشاورزان در این وسعت از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خریداری شده است گفت: این اقدام در راستای ایجاد زیستگاه مشخص و امن برای میش مرغ و فراهم کردن شرایط مناسب زیستگاه این پرنده خریداری شده است.

جباری با بیان اینکه میش مرغ به عنوان نماد مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور انتخاب شده بود اظهارداشت: این اقدام ارزنده گام مهمی در فرهنگ سازی و معرفی این پرنده نادر در معرض انقراض به شمار می رود که شایسته قدردانی است.

پرنده میش مرغ، که در زبان محلی چیرگ نیز نامیده می شود، یکی از بزرگترین پرندگان ایران و از گونه های منحصر به فرد و بسیار مهم جانوری در جهان به شمار می آید، جزو بزرگ ‌ترین پرندگان گیاهخوار بوده و با جثه بزرگ و بال‌های کشیده و پرتوان، لقب سنگین‌ترین پرنده قادر به پرواز جهان را دارد.

میش مرغ، که از نظر حفاظتی در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) در طبقه آسیب ‌پذیر (VU) قرار دارد، در سال های اخیر مورد توجه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و با اقدام های در دست انجام در آذربایجان غربی، امید دوستداران محیط زیست برای احیا این گونه کمیاب را افزایش داده است.