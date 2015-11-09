کانون جمعیت هلال احمر زنجان ۱۸ هزار عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری شامگاه یکشنبه در جمع جوانان عضو هلال‌احمر استان زنجان افزود: شصت و هشتمین سالروز سازمان جوانان است و باید برنامه‌ها و فعالیت‌ها در این سازمان روزبه‌روز تقویت شود.

وی با اشاره به فعالیت کانون دانشجویی هلال‌احمر در استان زنجان اظهار کرد: این دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی هم می‌توانند در این کانون فعالیت کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از فعالیت ۱۸ هزار نفر در کانون دانشجویی هلال‌احمر استان زنجان خبر داد و گفت: در استان زنجان ۶ کانون هلال‌احمر فعال است.

وی افزود: کانون هلال‌احمر دانشجویی در طول سال برنامه‌های متعددی در دستور کاری قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان تصریح کرد: کانون هلال‌احمر دانشجویی در مواقع بحرانی و وقوع حادثه خدمات امدادی لازم را انجام می‌دهند.