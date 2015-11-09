حضور «مصائب چارلی» در دو جشنواره اتریشی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که در بخش مسابقه اصلی فیلم‌های داستانی بلند (سینمایی) این جشنواره حاضر است، در نخستین روز جشنواره که از روز ۱۴ آبان ماه جاری آغاز ‌شد، اولین نمایش خود را داشت و در روز ۱۷ آبان ماه نیز نمایش دوم خود را پشت سر گذاشت.

داستان «مصائب چارلی» درباره کاک آزاد، مردی است که سال‌ها آپاراتچی و عاشق سینمای کلاسیک به ویژه فیلم‌های چارلی چاپلین بوده است. او اکنون به دلیل جنگ و ویرانی کشور عراق، به فروش نفت روی آورده است، اما روزی در بازار کهنه فروش‌ها، آپاراتی را که سال‌ها با آن به نمایش فیلم پرداخته، می‌بیند و تصمیم می‌گیرد سینمای سیار راه بیاندازد.

این فیلم پیش از این در شهریور ماه گذشته در بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم «سرزمین مادری نو» در شهر فریشتاد اتریش به نمایش در آمد.

در جلسه پرسش و پاسخ فیلم «مصائب چارلی» در این جشنواره، اتو رایتر از منتقدان سینمای اتریش با اشاره به ابعاد چندفرهنگی فیلم «مصائب چارلی» و طرح مساله‌ عشق به سینما و انسان در یک کشور جنگ‌زده، احترام به اعتقادات و ملیت‌های گوناگون از جمله مسلمانان و مسیحیان و ادای دین و ارادت به سینما و موسیقی را از شاخصه‌های این فیلم دانست.

فرانتس فرای از کارشناسان فرهنگی و سینمایی سوئیس نیز که فیلم «مصائب چارلی» را در جشنواره فیلم «دیدار» در تاجیکستان انتخاب و به جشنواره «سرزمین مادری نو» معرفی کرده بود، در جلسه‌ نمایش و نقد و بررسی این فیلم در مورد ساختار ساده و در عین حال چند لایه‌ اثر سخن گفت.

همچنین علیرضا سعادت‌نیا کارگردان فیلم نیز ضمن ابراز خرسندی از نمایش فیلمش در افتتاحیه جشنواره «سرزمین مادری نو» با اشاره به اینکه اتریش کشور صلح و دوستی است، با ابراز تشکر از سینماگران، منتقدان و سینمادوستان اتریش که سال‌ها است با احترام و ستایش نسبت به سینمای ایران و معرفی آن فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: خوشحالم که فیلمم در کشوری به نمایش درمی‌آید که سال‌ها قبل برنامه بزرگداشت کارگردان بزرگ سینمای ایران، بهرام بیضایی در آن برگزار شد و سال گذشته نیز عباس کیارستمی مورد ستایش قرارگرفت.

وی ادامه داد: همچنین منتقد بزرگ ما زنده‌یاد زاون قوکاسیان نیز همه ساله مهمان جشنواره فیلم ویناله اتریش بوده و سال گذشته حدود چهار ماه در یکی از بیمارستان‌های وین تحت درمان و رسیدگی همه جانبه قرار داشت.

کارگردان «مصائب چارلی» عنوان کرد: امروز احساس می‌کنم که زاون قوکاسیان در این مراسم حضور دارد. او یکی از منتقدانی بود که خیلی دوست داشت «مصائب چارلی» در اتریش به نمایش درآید و امروز این آرزوی او تحقق یافته است.

آندره میترانگ مدیر هنری جشنواره‌ «سرزمین مادری نو» نیز از فیلمنامه دقیق و موشکافانه «مصائب چارلی» و کارگردانی حساب شده اثر و همچنین فیلمبرداری گئورگی دزالایف و طراحی صحنه و لباس نعمت جورایف ستایش کرد.

عوامل فیلم «مصائب چارلی» عبارت‌اند از نویسنده و کارگردان: علیرضا سعادت‌نیا، بازنویسی فیلمنامه: کامبوزیا پرتوی، فیلمبردار: گئورگی دزالایف، طراح صحنه و لباس: نعمت جورایف، تدوین: واروژ کریم مسیحی، صداگذار: پرویز آبنار، عکس: نوید سجادحسینی، مدیر تولید: محمدرضا نجفی، بازیگران: مهدی هاشمی، نارین اکرام، هفال اسماعیل، تهیه کنندگان: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، وزرات فرهنگ و روشن بیری کردستان عراق.