نباید به مقوله حقوق بشر حزبی نگاه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق خرازی شامگاه یکشنبه در همایش حقوق شهروندی در شهر زنجان حقوق شهروندی را حق دفاع و حق انتقاد عنوان کرد و افزود: حقوق شهروندی پاسداری از فضیلت‌های ملی و منافع ملی است.

وی با اشاره به اینکه نباید به مقوله حقوق بشر حزبی نگاه کرد، ادامه داد: جوامعی قدرتمند هستند که به حقوق شهروندی توجه جدی دارند، باید آرایش و پیرایش حقوق شهروندی مبتنی بر خواست مردم و به معنای واقعی حقوق شهروندی شکل بگیرد.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه امروز تأمل٬ دقت و توجه به حقوق بشر یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها بوده و به دغدغه‌ای در جامعه امروز تبدیل‌شده است٬ تصریح کرد: دغدغه حقوق بشر یا حقوق شهروندی یک مزاح اجتماعی یا لطیفه سیاسی نیست.

خرازی بابیان اینکه حقوق شهروندی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ضرورت و نیاز زندگی امروز انسانی است که می‌خواهد در عرصه جامعه جهانی از هویت٬ فرهنگ٬ تمدن و جایگاهی که به آن تعلق دارد پاسداری کند افزود: حقوق بشر امر مهمی است که مرز نمی‌شناسد و به دغدغه‌ای برای جوامع امروز تبدیل‌شده است.

وی با اشاره به اینکه جهان امروز به‌صورت عجیب سیستماتیک به هم متصل است٬ افزود: اگر در آفریقا واقعه‌ای رخ دهد انسان آسیایی و یا انسان آمریکایی آن را درک می‌کند و لمس کرده و در مورد آن اظهارنظر می‌کند.

خرازی بابیان اینکه امروز باید توجه به حقوق شهروندی جدی گرفته شود٬ افزود: اگر می‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم باید بدانیم و بفهمیم که دغدغه حقوق بشر شعار یک نماینده نباشد.

وی ادامه داد: تنش‌های حقوق شهروندی برای همه آحاد جامعه است و در این حیطه خوش به حال آنانی که وجدان بیداری دارند چراکه این وجدان‌های بیدار نیازمند قاضی و قضاوت نیستند.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با تشریح اهداف انقلاب ایران که برای از بین بردن ظلم حاکمان جبار شکل‌گرفته و محقق شده است، ادامه داد: انقلاب با اهداف بلندی به پیروزی رسیده پس توان ادامه مسیر در راستای احقاق حقوق بشر و شهروندی را هم دارد.

وی با اشاره به اینکه حقوق بشر ابزار فریب مردم برای رسیدن به‌قدرت و دولت نیست٬ افزود: آحاد جامعه باید ارزیابی کنند و بدانند که مهم‌ترین محک ارزیابی٬ توجه حاکمان و دولتمردان به حقوق انسان‌ها در جهان امروز است.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان بابیان اینکه تمام بندهای مجمع سازمان ملل متحد در شکل‌گیری حقوق شهروندی و توجه به آن در ساختاری یکسان ارزیابی‌شده است٬ افزود: به همین دلیل است که توصیه شده دولت‌ها با مشارکت‌ نهادهای مدنی٬ کنشگران فرهیخته اجتماعی٬ انجمن‌های مردمی پایگاه‌ها و اردوگاه‌هایی را تأسیس کنند که مهم‌ترین نکته ارزیابی و نظارت بر ارزیابی اعمال دولت و حاکمان را به‌عنوان حق شهروندی در درون خود جای دهد.

خرازی افزود: اگر عمیق‌تر نگاه کنیم و از منظری دیگر به قرآن توجه داشته باشیم مبانی زیبای حقوق شهروندی در لابه لای احکام نورانی قرآن تأکید شده است.