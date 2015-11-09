حمایت از طرحهای ویژه اساتید به سال دوم رسید

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال گذشته طرحی با عنوان حمایت از طرح های پژوهشی ویژه اساتید در دانشگاه خواجه نصیر شروع شد که براساس این برنامه طرح های پژوهشی اساتید متقاضی بررسی شد و در نهایت ۱۰ طرح انتخاب و از آنها حمایت مالی صورت گرفت.

وی بیان کرد: باتوجه به استقبال زیاد و نتایج مفید در اجرای طرح حمایت از پژوهش های ویژه اساتید برنامه داریم این طرح را برای دومین سال نیز اجرایی کنیم بنابراین اساتید دانشگاه می توانند با مراجعه به فراخوان موجود نسبت به ارسال طرح های پژوهشی ویژه خود اقدام کنند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: در سال گذشته از ۱۰ طرح حمایت مالی صورت گرفت که امسال کمیته های تخصصی متشکل از استاد تمام های دانشگاه این طرح ها را بررسی می کنند تا به طور دقیق مشخص شود که طرح ها توانسته اند طی یکسال گذشته باتوجه به حمایت های مالی دانشگاه به نتایج مطلوب برسند.

خاکی صدیق خاطرنشان کرد: اگر طبق نظر کمیته های داوری طرحی طی یک سال گذشته از رشد مطلوب و نتیجه مناسب برخوردار نباشد حمایت از این طرح متوقف خواهد شد.

وی گفت: در این طرح دانشگاه از پروژه های تحقیقاتی خاص مورد نیاز کشور که در حوزه های صنعتی، نظری و تدوین مقاله باشد، حمایت خواهد کرد.