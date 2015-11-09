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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۸:۱۴

آیت الله حائری شیرازی:

ظاهر و باطن آیت الله ملک حسینی(ره) یکی بود

ظاهر و باطن آیت الله ملک حسینی(ره) یکی بود

یاسوج – آیت الله حائری شیرازی در پیامی به مناسبت سومین سالگرد درگذشت نماینده فقید ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد آورده است: ظاهر و باطن آیت الله ملک حسینی(ره) یکی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام این عضو مجلس خبرگان رهبری آمده است: سالگرد آیت الله حاج سید کرامت الله ملک حسینی "طاب ثراه " را بزرگ می داریم. ایشان در صلابت همانگونه بود که جدّش امیرالمومنین علیه السلام درباره مالک اشتر فرمود: اَینَ مالک، و انی لی به مثل مالک والله لو كان  حجر لكان صلدا و لو كان جِبَلا لكان فندا.

آن مرحوم ظاهر و باطنش یکی بود، سر سوزنی نفاق نداشت، مقام معظم رهبری «دامه ظله» در جلسه ای از استادشان تعریف کردند که فلان کتاب را پیش او می خواندم، او استاد خوبی برای من بود و من هم شاگرد خوبی برای او بودم، مرحوم آیت الله ملک حسینی حضور داشت و چنین گفتند که این استاد، این کتاب را پیش من خوانده است، مقام معظم رهبری فرمود: معلوم شد شما استاد، استاد ما هستید. سلام خدا بر چنین اساتید و درود خدا بر چنین شاگردان حق شناس و متواضع.

کد مطلب 2961218

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