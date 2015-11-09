آغاز تعمیر ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران

حسین گلدان ساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران جزء دانشکده های قدیمی این دانشگاه است که امسال با حمایت وزارت علوم پروژه تعمیر و بازسازی این ساختمان آغاز شده و پیش بینی می شود این روند یک سال به طول انجامد.

وی بیان کرد: این درحالی است که فعالیت های آموزشی و علمی این دانشکده تعطیل نخواهد شد و پروژه تعمیر و بازسازی این ساختمان همزمان با فعالیت آموزشی دانشکده دنبال می شود.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در این پروژه علاوه بر تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی بنای ساختمان دانشکده حقوق تاسیسات این ساختمان مانند برق، گاز و آب نیز تعمیر و بازسازی خواهند شد.

گلدان ساز گفت: با بودجه های فعلی دانشگاه نمی تواند ساختمان های فرسوده را تعمیر و تجهیز کرد و برای این موضوع باید حمایت های مالی از منابع دولتی و خصوصی تامین شود.