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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۰۳

معاون اداری و مالی دانشگاه خبرداد:

آغاز تعمیر ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران

آغاز تعمیر ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران گفت: تعمیر و بازسازی ساختمان دانشکده حقوق این دانشگاه از مهرماه آغاز شده و این پروژه حدود یک سال آینده به اتمام می رسد.

حسین گلدان ساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران جزء دانشکده های قدیمی این دانشگاه است که امسال با حمایت وزارت علوم پروژه تعمیر و بازسازی این ساختمان آغاز شده و پیش بینی می شود این روند یک سال به طول انجامد.

وی بیان کرد: این درحالی است که فعالیت های آموزشی و علمی این دانشکده تعطیل نخواهد شد و پروژه تعمیر و بازسازی این ساختمان همزمان با فعالیت آموزشی دانشکده دنبال می شود.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در این پروژه علاوه بر تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی بنای ساختمان دانشکده حقوق تاسیسات این ساختمان مانند برق، گاز و آب نیز تعمیر و بازسازی خواهند شد.

گلدان ساز گفت: با بودجه های فعلی دانشگاه نمی تواند ساختمان های فرسوده را تعمیر و تجهیز کرد و برای این موضوع باید حمایت های مالی از منابع دولتی و خصوصی تامین شود.

کد مطلب 2961220

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