نمایش امیدوارکننده تیم ملی فوتسال ایران/ ردپای جوانگرایی خسوس

به گزارش خبرنگار مهر، مدت‌ها بود که تیم ملی فوتسال ایران دوران رخوت و ناامیدی را پشت سر می‌گذاشت. در دوره زمانی که خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی بود، این مربی به جوانگرایی تدریجی در تیم ملی روی آورد ولی انتقادات بعضی از مربیان داخلی نسبت به عملکرد خسوس و ناکامی وی در قهرمانی جام ملتهای آسیا در دوره گذشته، فضای نامناسبی در فوتسال ایجاد کرده بود.

بعد از کناره گیری خسوس از هدایت تیم و عدم بازگشت وی به ایران، تیم ملی چند ماه بلاتکلیفی را پشت سر گذاشت و تقریبا همه از بازگشت این تیم به دوران خوب گذشته‌اش ناامید بودند. انتخاب محمد ناظم الشریعه به عنوان جانشین خسوس هم چندان بی حاشیه نبود و این حواشی و مشکلات در روزهای ابتدایی کار این مربی، خودش را نشان داد. با این حال کادر فنی جدید تیم ملی با وجود نداشتن زمان کافی برای آماده سازی تیم، ملی پوشان را روانه مسابقه با روسیه، ایتالیا و حضور در تورنمنت گرندپری برزیل کردند.

تیم ملی در دو دیدار تدارکاتی برابر روسیه به یک برد و یک مساوی رسید و سپس به ایتالیا سفر کرد و در هر دو بازی تدارکاتی مقابل آتزوری شکست خورد. تیم ملی چند هفته بعد و بدون داشتن حتی یک روز تمرینی، عازم برزیل شد و توانست در این مسابقات عملکرد خوبی داشته باشد.

ایران در مرحله مقدماتی و در اولین گام توانست کلمبیا را از پیش رو بردارد. کلمبیا به «گربه سیاه» فوتسال ایران تبدیل شده بود و هم در جام جهانی و هم در دوره گذشته گرندپری عامل حذف ایران شده بود. با این حال ایران توانست طلسم ناکامی برابر کلمبیا را بشکند. ملی پوشان همچنین در مرحله گروهی تیم‌های آنگولا و اروگوئه را شکست دادند و به عنوان تیم اول راهی نیمه نهایی شدند. در نیمه نهایی هم ایران پاراگوئه را شکست داد تا در فینال مقابل برزیل، پرافتخارترین تیم دنیا قرار بگیرد.

خیلی‌ها ایران را در فینال مقابل برزیل از پیش بازنده می‌دانستند بخصوص اینکه برزیل در این مسابقات آمار گلزنی خیره‌کننده‌ای داشت. حتی تیم ایران در این بازی با نتیجه ۴ بر یک از حریفش عقب افتاد ولی عملکرد خیره‌کننده تیم ملی و جنگندگی بازیکنان باعث شد تا تیم ملی دو گل بزند و برزیل را در دقایق پایانی تحت فشار بگذارد. هرچند به لطف صدا و سیمای ایران، مردم از تماشای این بازی زیبا محروم بودند ولی همه کسانی که از شبکه‌های خارجی این بازی را تماشا کردند اذعان دارند که تیم ملی به روزهای خوبش بازگشته است.

تیم ملی کمتر از سه ماه دیگر در مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا باید به مصاف حریفانش برود و عنوان قهرمانی که در دوره گذشته از آن محروم بوده را به دست بیاورد. به نظر می‌رسد تیم ملی به سطحی رسیده است که باید به آن امیدوار بود؛ تیمی که برزیل را در خانه‌اش و با حمایت هوادارانش تحت فشار قرار می‌دهد و حالا می‌رود تا در آستانه جام ملتهای آسیا، دوباره مردم ایران را برای تماشای مسابقات تیم ملی پای تلویزیون بکشاند.