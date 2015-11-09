۸۰ درصد مدارس استثنایی خراسان رضوی توسط خیران احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح هنرستان استثنایی ابتکار در شهرستان تربت حیدریه بیان کرد: خراسان رضوی دارای بیشترین مراکز اختلالات یادگیر ی در کشور است

وی با اشاره به اینکه این استان با ٤٧ مرکز اختلالات یادگیری رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است تعداد مراکز استثنایی مستقل استان را۱۲۰ مرکز، تعداد مراکز اختلالات یادگیری را ۴۷ مرکز و همچنین تعداد کلاس های خاص را ۴۵ عدد عنوان کرد.

وی افزود: خراسان رضوی ٨/٧ درصد دانش اموزان کشور رادارد در حالیکه ١٣درصددانش اموزان با نیازهای ویژه در این استان تحصیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد دو هزار و ۵۵۰ نفر ار کارکنان این سازمان در حوزه خدمت به کودکان استثنایی فعالیت دارند بیان کرد: افزایش پوشش تحصیلی پیش دبستانی و تلفیقی فراگیر و ارتقای کیفی خدمات توانبخسی آموزشی از جمله برنامه های در دست اقدام و اولویت دار است.

وی آمار نوآموزان مورد ارزیابی در طرح سنجش امسال را تعداد یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: امسال برای افرایش مشارکت معلمان استثنایی یکی از کمیسیون های پارلمان معلمان را به حوزه مسائل دانش اموزان با نیازهای ویژه اختصاص دادیم.

وی با قدردانی از خیران در احداث مدارس خاص بیان کرد: ٨٠ درصد مدارس استثنائی استان توسط خیران مدرسه ساز احداث شده است که جای تامل دارد.