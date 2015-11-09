حمید کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در فاز اول طرح خرید اعتباری کالاها، فرش ماشینی به صورت عمومی مطرح نشده و تنها برندهایی خاص با فروشگاه هایی خاص انتخاب شده اند، بنابراین نمی توانستیم فرش دستباف را نیز با فروشگاه هایی خاص که ایجاد انحصار می کند، برای مشارکت در این طرح، معرفی کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: البته این به معنای آن نیست که رایزنی خاصی در رابطه با گنجاندن فرش دستباف در قالب طرح خرید اعتباری دولت نکرده باشیم؛ بلکه رایزنی های مکرری نیز انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، بر این اساس روز گذشته نیز مقرر شد که در فاز دوم طرح خرید اعتباری کالا، برخی تولیدکنندگان فرش دستباف در این طرح قرار گیرند.

وی تصریح کرد: البته مرکز ملی فرش ایران به دنبال این بود که تحریک تقاضا را برای فرش دستباف را به شکل یک کالای مستقل، صورت دهد و در این رابطه نیز، مذاکراتی با صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته است که بتوانیم کارت اعتباری خرید فرش دستباف را برای مردم صادر کنیم.

به گفته کارگر، برای شب عید، همه تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد تا صندوق کارآفرینی امید، کارت های مربوطه را تدارک بیند. این کارتها اعتبار ۱۰ میلیون تومانی برای خرید فرش دستباف به مردم می دهند و بازپرداخت آن هم با کارمزد ۴ درصد و به صورت ۳۶ ماهه خواهد بود.