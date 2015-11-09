  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کارت اعتباری خرید فرش دستباف هم می‌آید

کارت اعتباری خرید فرش دستباف هم می‌آید

رئیس مرکز ملی فرش ایران از برنامه توزیع کارت اعتباری خرید فرش دستباف از سوی دولت خبرداد و گفت: اعتبار این کارت ۱۰ میلیون تومان و سود بانکی بازپرداخت آن ۴ درصد است.

حمید کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در فاز اول طرح خرید اعتباری کالاها، فرش ماشینی به صورت عمومی مطرح نشده و تنها برندهایی خاص با فروشگاه هایی خاص انتخاب شده اند، بنابراین نمی توانستیم فرش دستباف را نیز با فروشگاه هایی خاص که ایجاد انحصار می کند، برای مشارکت در این طرح، معرفی کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: البته این به معنای آن نیست که رایزنی خاصی در رابطه با گنجاندن فرش دستباف در قالب طرح خرید اعتباری دولت نکرده باشیم؛ بلکه رایزنی های مکرری نیز انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، بر این اساس روز گذشته نیز مقرر شد که در فاز دوم طرح خرید اعتباری کالا، برخی تولیدکنندگان فرش دستباف در این طرح قرار گیرند.

وی تصریح کرد: البته مرکز ملی فرش ایران به دنبال این بود که تحریک تقاضا را برای فرش دستباف را به شکل یک کالای مستقل، صورت دهد و در این رابطه نیز، مذاکراتی با صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته است که بتوانیم کارت اعتباری خرید فرش دستباف را برای مردم صادر کنیم.

به گفته کارگر، برای شب عید، همه تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد تا صندوق کارآفرینی امید، کارت های مربوطه را تدارک بیند. این کارتها اعتبار ۱۰ میلیون تومانی برای خرید فرش دستباف به مردم می دهند و بازپرداخت آن هم با کارمزد ۴ درصد و به صورت ۳۶ ماهه خواهد بود.

کد مطلب 2961228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها