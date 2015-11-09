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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۳۸

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام:

خرید ۲ هزار تن ذرت دانه‌ای از کشاورزان دره شهر آغاز شد

خرید ۲ هزار تن ذرت دانه‌ای از کشاورزان دره شهر آغاز شد

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: خرید دو هزار تن ذرت دانه ای از کشاورزان شهرستان دره شهر آغاز شده است.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر با قرار گرفتن در کنار رودخانه سیمره یکی از قطب های اصلی کشاورزی در استان ایلام به شمار می رود و از مهمترین محصولات این شهرستان ذرت دانه ای است.

وی بیان داشت: هم‌اکنون برداشت ذرت دانه در ۲۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آغاز شده و علاوه بر این همزمان کار خرید این محصول از کشاورزان نیز انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به اینکه تا پایان فصل برداشت، نزدیک به دو هزار تن ذرت دانه ای در شهرستان برداشت می شود، افزود: هم اکنون کار خرید این دو هزار تن ذرت در شهرستان آغاز شده و تاکنون ۱۰۰ تن ذرت از کشاورزان خریداری شده است.

بازدار عنوان کرد: ارزش اقتصادی کل تولید ذرت دانه ای در شهرستان بیش از ۱۸ میلیارد ریال است که ۱۵۰ نفر در این بخش مشغول امرار معاش هستند.

کد مطلب 2961231

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