مجوز ۳ معدن سنگ در منطقه گردشگری آبگرم محلات باطل شد

محمدرضا حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن وتجارت و بر اساس گزارش کمیته ویژه این وزارتخانه در شورای عالی معادن، مجوز فعالیت سه معدن سنگ در منطقه آبگرم ابطال شده است.

وی افزود: در خصوص سه معدن دیگر نیز با توجه به طرح هادی منطقه آبگرم و مسایلی که در این خصوص مطرح شده، قراراست اصلاحاتی در روند فعالیت هایشان صورت پذیرد و ساماندهی شوند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: با توافقات صورت گرفته، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان نظام مهندسی و سازمان صنعت، معدن و تجارت موضوع فعالیت این معادن را در منطقه آبگرم بررسی می کنند تا پس از کار کارشناسی، تصمیم نهایی در این زمینه گرفته شود.

حاجی پور با بیان اینکه بهره برداران معادن باید با رعایت ضوابط زیست محیطی به فعالیت خود ادامه دهند، خاطرنشان کرد: باید به شورای عالی معادن فرصت داد تا بررسی های خود را انجام دهد و مطمئنا نگاهی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسایل زیست محیطی وجود دارد، می تواند به اهداف استان و شهرستان در این زمینه کمک کند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص چشمه های آبگرمی که در برداشت های معادن سنگ سر برآورده اند، گفت: استفاده از این چشمه ها در حوزه مسائل گردشگری است ولی با توجه به قوانین و مقررات، وقتی مجوز بهره برداری از یک معدن سلب می شود، به دلیل سرمایه گذاری بهره بردار در آن معدن، یا باید مجوز بهره برداری از مجموعه گردشگری و رفاهی را به او واگذار کرد یا بایستی مجموعه میراث فرهنگی، خسارت های حوزه معدن و بهره برداران را پیگیری کند.

تولید نباید منجر به تخریب محیط زیست شود

حاجی پور تصریح کرد: بحث تولید و اشتغال نیز اهمیت دارد و دولت به دنبال تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است و با توجه به روابط بین المللی و توسعه تجارت خارجی باید به بحث تولید نگاه ویژه ای داشت ولی این فعالیت تولیدی نباید منجر به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست شود.

وی ادامه داد: اگر به این موضوع به صورت فرابخشی نگاه شود و اولویت های شهرستان، در نظر گرفته شود، مطمئنا می توان به یک نقطه مشترک رسید که هم فعالیت تولیدی ادامه یابد و هم حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و توسعه گردشگری محقق شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تاکید کرد: برای دستیابی به این هدف باید دستگاه ها در کنار همدیگر در قالب یک کمیته گروهی و کارشناسی به توافق برسند تا هر دو مقوله را در کنار هم سامان دهند.