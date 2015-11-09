شهردار جدید بیجار معرفی شد/استقبال از شهردار با ۱۷ میلیارد بدهی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه شهردار جدید بیجار شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان استانی در مجتمع امیر نظام گروسی برگزار شد و از زحمات علی پاشازاده شهردار سابق این شهر تقدیر شد.

امام جمعه بیجار در آیین معرفی و تقدیر شهردار بیجار ضمن تسلیت شهادت امام زین العابدین(ع) اظهار داشت: خدمت به مردم باید سر لوحه کار همه مسئولان قرار گیرد و با اتحاد و انسجام در راستای توسعه شهرستان گام برداشت.

وی بر خدمت رسانی شایسته به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی ما باید با تمام توان و اتحاد در مسیر خدمت به مردم شریف دیار گروس گام بردارند.

امام جمعه بیجار با اشاره به حدیثی از امام زین العابدین(ع) در خصوص ضرورت خدمت به مردم عنوان کرد: باید سعی کنیم در مدتی که در این دنیا هستیم از تمام لحظات عمر برای خدمت به مردم بهره بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به حدیث دیگری از پیامبر اکرم (ص) بیان داشت: اگر می خواهی بهترین مردم باشی مشکلات مردم را حل کنید و هر کس مشکلی از مشکلات مردم را حل کند جز بهترین مردم است.

حجت الاسلام مرادی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت جلوگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه تاکید کرد و گفت:لازم است بستر لازم برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی فراهم شود و اگر در مسیر خدمت به مردم با اخلاص انجام شود سعادت برای فرد و جامعه مهیا می شود.

شفاف سازی و رعایت قانون دو اصل مهم که مورد توجه شهرداری قرار گیرد

فرماندار بیجار نیز در این مراسم بر رعایت دو اصل مهم شفاف سازی و رعایت قانون توسط شهرداری ها تاکید کرد.

بیژن زندیه در ادامه بر خدمت صادقانه مسئولان به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: مردم و مسئولان با همت و اتحاد خود باید برای آبادانی و پیشرفت شهرستان گام بردارند.

وی ادامه داد: شهرداری به لحاظ وظایف مهمی که برعهده دارد نهاد وسیعی است که مستقیما با مردم سر و کار دارد و ایجاد شهرداری موفق مستلزم همکاری و ارتباط هر چه بیشتر با مردم است.

وی افزود: موفقیت شهرداری در تعامل با مردم حاصل می شود چرا که بودجه شهرداری از طریق مردم تامین می شود و به همین دلیل باید همیشه صداقت در کلام و رفتار با مردم وجود داشته باشد .

زندیه قانون را فصل الخطاب همه افراد دانست و گفت: عدم رعایت قانون بی اعتمادی مردم را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد:آنچه در شهرداری اهمیت زیادی دارد و باعث پیشرفت می شود اراده،همت،پشتکار و تخصص است و مدیریت زمانی معنا پیدا می کند که بتوان از کمترین امکانات نهایت بهره را برد.

فرماندار بیجار برضرورت رفع بخشی از مشکلات شهراز جمله ساماندهی دستفروشان و سد معبر،ساماندهی جمعه بازار ،جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز،ارتقا مبلمان شهری،و ایجاد پارکینگ تاکید کرد.

وی اضافه کرد: باید با برنامه ریزی منسجم مشکلات این شهر اولویت بندی شود و راهکار مناسب برای حل آن اتخاذ شود.

زندیه به بدهی ۱۷ میلیاردی شهرداری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: باید همه دستگاه های اجرایی در راستای رفع مشکلات شهرداری تلاش کنند و در جهت عمران و آبادانی شهرستان گام بردارند.